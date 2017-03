zum Artikel Neue Fragen aufgetaucht : Hessen lässt Notartermin zum Hahn-Verkauf platzen

Wiesbaden: Eigentlich sollte am Mittwochnachmittag der Verkauf der hessischen Anteile am Hunsrück-Flughafen Hahn unter Dach und Fach gebracht werden - doch dann wurde der Notartermin kurzfristig abgesagt. Rheinland-Pfalz dagegen machte den Verkauf am Abend perfekt. [mehr]