Das hessische Umweltministerium hält eine Genehmigung für den Düngemittelhersteller K+S zum Versenken von Salzabwässern für rechtens. Das Umweltministerium im benachbarten Thüringen sieht das anders und beruft sich auf ein Gutachten.

Das hessische Umweltministerium hat eine Entscheidung des Regierungspräsidiums Kassels verteidigt, die es dem nordhessischen Unternehmen K+S erlaubt, Abwasser aus der Salzproduktion im Boden zu versenken.

Das Regierungspräsidium Kassel habe alle erforderlichen Schritte eingeleitet, bewertet und dokumentiert, teilte das Ministerium am Montag in Wiesbaden mit. Ende vergangenen Jahres hatte das Regierungspräsidium Kassel K+S genehmigt, bis Ende 2021 weiter Salzabwässer im Untergrund versenken zu dürfen - genau 1,5 Millionen Kubikmeter pro Jahr.

Thüringen: Salzwasserausbreitung lässt sich nicht hinreichend vorhersagen

Am Samstag kam Kritik an diesem Beschluss auf: Das Umweltministerium in Thüringen hatte Hessen vorgeworfen, K+S widerrechtlich das Versenken des Salzabwassers erlaubt zu haben. Das Ministerium berief sich dabei auf ein Gutachten, das es selbst in Auftrag gegeben hatte. Demzufolge sei für die Genehmigung ein nicht geeignetes Modell herangezogen worden, sodass sich die Ausbreitung des Salzabwassers im Untergrund nicht hinreichend prognostizieren lasse.

Ein Sprecher des hessischen Umweltministeriums sagte, seinem Haus sei bekannt, dass das Land Thüringen ein eigenes Gutachten in Auftrag gegeben habe. Das Dokument liege dem Land Hessen aber nicht vor.

Alternativen gefordert

Thüringen pocht noch vor 2021 auf Alternativen zum Versenken salzhaltiger Produktionsabwässer der Kali-Industrie in den Boden. Es bestehe das Risiko, dass durch die Abwässer der Kali-Werke weitere Grundwasserschichten geschädigt und die Trinkwassergewinnung gefährdet würden, erklärte Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) in Erfurt. Sie bekräftigte ihre Meinung, wonach die Genehmigung von Hessen hätte nicht erteilt werden dürfen.

Siegesmund brachte erneut als Alternative die Einlagerung salzhaltiger Produktionsabwässer in die Grube Bergmannssegen-Hugo in Niedersachsen, in die stillgelegte Kali-Grube Bischofferode in Thüringen sowie die zeitweise Lagerung in der Grube Springen ebenfalls in Thüringen ins Gespräch.

Naturschützer gegen Salzwassereinleitung

Der Naturschutzbund BUND forderte eine grundsätzliche Änderung der Entsorgung, die sich anstelle von Einleitung in den Boden auf Vermeidung und Verwertung stütze. Dann würde auch eine geplante Pipeline an die Oberweser, der sogenannte Werra-Bypass, hinfällig werden. Gegen diese Abwassereinleitung können Bürger seit dieser Woche beim Regierungspräsidium Einwände einreichen.