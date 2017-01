Skifahren in einer Großstadt - in Kassel ist das noch möglich. Doch mit dem Liftbetrieb auf dem "Hohen Gras" könnte bald Schluss sein. Die Betreiber finden keinen Nachfolger. Auch die Stadt Kassel sieht keinen Grund zum Handeln.

Noch heißt es auf dem Hohen Gras: Ski und Rodel gut! Bei gutem Wetter tummeln sich auf dem 600 Meter hohen Berg und höchsten Punkt der Stadt täglich viele Hundert Skifans und Snowboarder und sausen den Hang hinunter. Der ist zwar nur einen halben Kilometer lang, und der Höhenunterschied beträgt gerade mal rund 100 Meter. Aber besonders bei Familien mit kleinen Kindern ist die leichte Abfahrt beliebt. Unten angekommen, wedeln die Wintersportler zum Lift und lassen sich ganz bequem den Hang wieder hinaufziehen.

An der Talstation des einzigen Skilifts auf dem Gebiet einer hessischen Großstadt stehen das Kassenhäuschen und der Kiosk von Eduard und Gerda Bröffel. Die beiden betreiben den Lift seit 20 Jahren, sind Ende Siebzig und in Kassel bekannt wie bunte Hunde. Einige Besucher kommen auch nur, um bei ihnen einen Glühwein zu trinken und die schöne Landschaft zu genießen. Auch Schneekanonen haben die Bröffels angeschafft, abends nach Einbruch der Dunkelheit beleuchtet eine Flutlichtanlage den Skihang, der seit mehr als 40 Jahren Wintersportfans anlockt.

Seit mehr als 40 Jahren läuft der Liftbetrieb am Hohen Gras. Bild © Jens Wellhöner/hr

Die Besucher sind begeistert. Zum Beispiel Anna und Barbara Lieske aus Baunatal. Die beiden Schwestern kommen seit vielen Jahren mit ihren Snowboards. "Super, wir können einfach mal nach Feierabend hierher fahren und Spaß haben. Ein Lift so nah an einer Großstadt: Wo hat man das?", sagen sie. Das Betreiberehepaar kennen die Schwestern auch schon seit Jahren.

"Dann fließen Tränen!“

Doch damit ist womöglich bald Schluss. Die Bröffels drückt das Alter, aus gesundheitlichen Gründen müssen sie aufhören. Im März läuft ihr Pachtvertrag mit dem Land Hessen aus, dem der Wald am "Hohen Gras" gehört. Bei dem Gedanken ans Aufhören steht Gerda Bröffel die Trauer ins Gesicht geschrieben. Die vielen persönlichen Kontakte mit den Kunden werden ihr fehlen, und die vielen Geschichten aus den vergangenen Jahren. Begeistert erzählt sie von ihrer Begegnung mit einem 2,10 Meter großen Mann, der Ski fahren wollte. "Der hatte aber keine Stöcke dabei. Im Wald hat er sich dann zwei kleine Äste genommen und wollte damit losfahren." Nachdem sie ihm zwei alte Skistöcke gegeben habe, habe ihr der glückliche Mann zwei Eintrittskarten fürs Kasseler Varieté geschenkt.

Mit Hochdruck suchen die Bröffels nun einen Käufer für ihren Lift. Bisher ohne Erfolg. "Das ist auch nur ein Nebenverdienst, davon leben kann man nicht“, sagt Eduard Bröffel. Immerhin: Nach Verhandlungen mit dem Land können die Bröffels noch ein Jahr länger weitermachen und weitersuchen. Sollten sie keinen Erfolg haben, wird das Gebiet am Hohen Gras "renaturiert", das heißt: Der Skilift und die Flutlichtanlage werden abgebaut, der Wald wird sich dann die Schneise, wo heute der Lift surrt, zurückholen.

Anna und Barbara Lieske fänden das schrecklich: "Da werden Tränen fließen“, sagen sie und weinen bei dem Gedanken schon jetzt beinahe. Gegenüber dem hr sagen auch viele andere Skiliftfans: "Das darf nicht wahr sein, das wäre ein Verlust für Kassel."

Die Stadt Kassel sagt Nein



Eduard Bröffel ist sich sicher: Die Stadt soll den Skilift betreiben, er sei doch besonders für die Jugend wichtig. Kinder würden hier Ski lernen, Teenager sich so richtig austoben können, anstatt vorm Computer zu hocken. Doch die Stadt Kassel sagt auf hr-Anfrage: Keine Chance. "Ein Skilift ist keine kommunale Aufgabe", so ein Sprecher der Stadt. Ob es also nach 2018 mit dem einzigen Skilift auf dem Gebiet einer hessischen Großstadt weitergeht, ist also völlig unklar.