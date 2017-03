Wenn am Freitag die Ferien beginnen, hält sich die Staugefahr auf Hessens Autobahnen laut Hessen Mobil zunächst in Grenzen. Aber so muss es nicht bleiben. Das liegt auch an einer Reihe von Baustellen.

Geschafft: Der Freitag noch, dann beginnen die Osterferien. Wer dann über hessische Autobahnen ab in den Urlaub will, hat in diesem Jahr schon mal einen Staufaktor weniger einzukalkulieren: In keinem anderen Bundesland starten gleichzeitig Ferien. Fast überall sonst geht es erst eine Woche später, am 10. April, los.

Die Staugefahr ist rund um die Osterfeiertage am größten. Wer dann mit dem Auto verreisen will, sollte nach Einschätzung der Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil am ehesten Gründonnerstag als Abfahrtstermin meiden - wenn er kann. Das Risiko, dann mehr Zeit als gewünscht auf der Straße zu verbringen, besteht vor allem für das Rhein-Main-Gebiet.

Gewohnte Enge im Rhein-Main-Gebiet

Mittlere Stauwahrscheinlichkeit gilt am Mittwoch vor Ostern, am Karfreitag sowie - zum hessischen Ferienende - am Ostermontag. Bestehende Baustellen können sich laut Hessen Mobil am ehesten zu Berufsverkehrzeiten spürbar auf den Reiseverkehr auswirken, wenn auch noch Pendler unterwegs sind. Zu entsprechenden Beeinträchtigungen könne es demnach unter anderem auf diesen Strecken kommen: