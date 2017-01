Industrie, Heizungen und vor allem alte Dieselmotoren: In mehreren hessischen Städten herrscht nach Daten der Umweltbehörden dicke Luft.

Stickstoffdioxid (NO2) ist ein Atemgift und führt zu gesundheitlichen Schäden, wenn es längere Zeit in erhöhten Konzentrationen eingeatmet wird. Vor allem Autos produzieren es. Alarmierend sind Zahlen, die das Umweltbundesamt (UBA) und das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) über das vergangene Jahr gesammelt haben.

Der EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft wurde demnach an Messstationen in neun Städten Hessens überschritten. Sie liegen an stark befahrenen Straßen.

Die hessenweit höchsten Werte gab es im vergangenen Jahr mit 55 Mikrogramm in der Hügelstraße in Darmstadt.

In Wiesbaden wurden gleich an zwei Messstellen Werte im landesweiten Spitzenbereich festgestellt: Mit 53 Mikrogramm an der Schiersteiner Straße und 51 Mikrogramm an der Station Ringkirche herrschte deutlich dickere Luft, als die Grenzwerte erlauben.

Auch die Friedberger Landstraße in Frankfurt gehörte mit 52 Mikrogramm Stickstoffdioxid zu den besonders belasteten Orten.

Die neue Station an der Schiede in Limburg registrierte bedenkliche 50 Mikrogramm.

In Marburg (Universitätsstraße), Gießen (Westanlage), Kassel (Fünffensterstraße) und Fulda (Petersberger Straße) wurden Werte von mehr als 40 Mikrogramm erreicht - ebenfalls mehr als der EU-Grenzwert.

An der Grenzstraße in Offenbach war der Grenzwert mit 39 fast erreicht.

Behörde fordert blaue Plakette

Stickstoffdioxid steckt in der Abluft aus Industriebetrieben und Heizungen. Schuld seien vor allem aber alte Dieselfahrzeuge, heißt es aus dem Umweltbundesamt. Nötig sei die Einführung einer blauen Plakette. In den betreffenden Städten dürften dann nur noch schadstoffarme Fahrzeuge unterwegs sein.

Weitere Informationen Aktuelle Schadstoffwerte Das hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie betreibt 36 Schadstoff-Messstationen im ganzen Bundesland. Hier finden Sie die aktuellen Werte. Ende der weiteren Informationen

Das träfe vor allem ältere Dieselfahrzeuge, von denen es noch viele gibt. Unter den Verkehrsministern der Bundesländer fand sich bei einer Konferenz im Herbst 2016 daher keine Mehrheit für die Plakettenregelung. Dass die Gemeinden besonders schmutzige Diesel weiter nicht aus den Innenstädten verbannen, könne "nicht akzeptiert werden", sagte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger bei der Vorlage der Zahlen für ganz Deutschland.

Wegen der hohen Werte sind auch mehrere Klagen von Umweltverbänden gegen das hessische Umweltministerium anhängig. Sie betreffen die Situation in Darmstadt, Wiesbaden, Frankfurt und Limburg. Auch Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) zählt zu den Verfechterinnen der blauen Plakette.

Weniger Feinstaub als zuvor

Bei der Feinstaub-Belastung aus Ruß, Kohlenwasserstoff und anderen Schadstoffen fiel die Bilanz nicht ganz so arg aus. Der EU-Grenzwert würde überschritten, wenn an 35 Tagen pro Kubikmeter mehr als 50 Mikrogramm gemessen werden. Das war im vergangenen Jahr in Hessen nicht der Fall. Allerdings kamen Kassel (24), Frankfurt (23), Darmstadt, Gießen und Wetzlar (jeweils 21) über den empfohlenen jährlichen Mittelwert von 20 Mikrogramm.

Bundesweit waren die Feinstaubwerte 2016 so niedrig wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Den EU-Grenzwert riss nur eine Messstation in Stuttgart. Allerdings mahnte das UBA an, dass die von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlenen Werte noch an fast jeder vierten Messstation überschritten würden. Diese sind deutlich strenger als die Grenzwerte der EU.

Wetterbedingte Feinstaubglocke

Vor allem in Süddeutschland hatte die Wetterlage Ende Januar in mehreren süddeutschen Städten zu Feinstaubalarm geführt, weil der EU-Grenzwert wie in München zum Teil um ein Vielfaches überschritten worden war. Einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge war die Feinstaubbelastung unter anderem auch im Raum Frankfurt erhöht.

Da es kalt war, kaum Wind ging und es wenig regnete, blieb die Luft mit den Schadstoffen aus Verkehr, Haushalten und Industrie wie eine Glocke länger über einem Gebiet hängen. Die Umwelthilfe sprach von Verhältnissen wie in China. Hohe Konzentrationen von Feinstaub können wie bei Stickstoffdioxiden zu Atemwegs- und Herzkreislauferkrankungen führen.