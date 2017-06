Er setzt auf ein "arschlochfreies Unternehmen" und ist Deutschlands wohl erfolgreichster Erfinder von Künstlicher Intelligenz. Arago-Chef Chris Boos über Chancen und Risiken der neuen Technik und Frankfurt als Unternehmenssitz.

Chris Boos trägt am liebsten T-Shirts mit Sprüchen - auch zum Interview mit hessenschau.de: "Don't drink and derive" ("Trinke nicht beim Ableiten") steht heute auf seinem T-Shirt. Boos hat in der Schweiz Informatik studiert und 1995 in Frankfurt das Hightech-Unternehmen Arago gegründet.

Arago automatisiert mithilfe von Künstlicher Intelligenz IT-Prozesse von Unternehmen. Zum Interview lädt der Geschäftsführer in den Frankfurter Unternehmenssitz von Arago im Stadtteil Eschersheim ein. Hinter der Rezeption im vierten Stock an der Eschersheimer Landstraße hängt ein Poster mit dem Spruch: "We are building an asshole free company" ("Wir arbeiten an einem arschlochfreien Unternehmen".

"Wir arbeiten an einem arschlochfreien Unternehmen" Bild © Anna Dangel

hessenschau.de: Herr Boos, warum dieser Spruch?

Chris Boos: Das finde ich total wichtig. Es gibt so viele Firmen, in denen Menschen weiterkommen, weil sie sich schlecht gegenüber ihren Kollegen benehmen oder in denen sehr viel politisch agiert wird. Das finde ich total unangenehm.

Ich finde, Leute müssen gefördert werden, wenn sie gute Leistungen bringen und nicht, wenn sie möglichst gute Power-Point-Präsentationen machen.

hessenschau.de: Warum haben Sie sich für Frankfurt als Firmensitz entschieden?



Boos: Frankfurt ist ein sehr praktischer Standort. Hier steht einem mit dem Flughafen die ganze Welt offen. Aus unserer Sicht liegt Frankfurt zwischen unseren größten Märkten, den USA und Indien. Außerdem haben wir hier einen sehr guten Zugang zu Talenten, weil Frankfurt nicht so ein überlaufener Hightech Standort ist. Es ist tatsächlich möglich, hier gute Leute zu rekrutieren.

hessenschau.de: Hightech-Riesen wie Google, Apple und Facebook haben sich im Silicon Valley in Kalifornien niedergelassen. Warum sind Sie nicht auch dorthin gegangen?

Boos: Das Silicon Valley ist nicht reproduzierbar. Das entspricht auch nicht der Mentalität und der Gesellschaft hier. Außerdem gibt es in Frankfurt vier, fünf coole Hightech-Firmen, von denen wir der Platzhirsch sind und die besten Leute haben.

hessenschau.de: Ihr Unternehmen, Arago, hat sich auf intelligente Automatisierung spezialisiert. Wie definieren Sie Künstliche Intelligenz?

Boos: Man unterteilt den Markt für Künstliche Intelligenz in "General AI" ("generelle Künstliche Intelligenz") und "Narrow AI" ("schmale künstliche Intelligenz"). Beispiele für "Narrow AI" sind der Autofokus von Kameras, eine Bild- oder eine Spracherkennung.

Generelle Künstliche Intelligenzen haben hingegen ein allgemeineres Verständnis für Probleme. Sie sind selbstlernend und übernehmen alles, was sie aus ihrer Umwelt wissen in den nächsten Lernschritt.

hessenschau.de: Wo stößt Künstliche Intelligenz an ihre Grenzen?

Boos: Wir haben keine Ahnung, wie man ein selbstbewusstes Rechner-Netz baut oder einen Rechner, der kreativ ist. Maschinen können zwar einen Rembrandt malen, aber nicht Kubismus erfinden. Menschen sind viel besser im kreativ und empathisch sein.

Und Menschen sind auch die, die einfacher und besser einen Dienst von Mensch zu Mensch leisten können. Einen Menschen gegenüber zu haben, ist für viele einfach attraktiver.

hessenschau.de: Was halten sie von Prognosen, wonach durch Künstliche Intelligenz Arbeitsplätze wegfallen werden?

Boos: Eine große Menge an Arbeitsplätzen wird durch Künstliche Intelligenz neu definiert werden. Arbeitsplätze werden nicht wegfallen, es wird nur andere geben.

Wir leben heute in einem System, in dem wir Menschen dazu gebracht haben wie Maschinen zu arbeiten. Die meisten macht das nicht glücklich, Depression ist heute Volkssport.

Viel wichtiger ist für mich die Frage, was Menschen dann mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung machen können. Im schlimmsten Fall können sie etwas für andere Menschen tun, zum Beispiel ein Ehrenamt ausüben. Und wenn ein solcher Service ein wirtschaftlicher Vorteil für eine Firma wäre und man bezahlt werden würde, um andere glücklich zu machen, wäre das doch ideal.

hessenschau.de: Können Sie Ängste vor Künstlicher Intelligenz nachvollziehen?

Boos: Kann ich - ehrlich gesagt - nicht. Ich frage mich: Gibt es diese Ängste wirklich? Ich glaube, die wird vielen eingeredet. Die meisten Menschen benutzen total gerne neue Dinge.



Trotzdem haben wir natürlich die soziale Aufgabe, dass der Übergang von den alten Jobs in die neuen Jobs leicht läuft, das ist aber auch eine gesellschaftliche Aufgabe.

Das Gespräch führte Anna Dangel.