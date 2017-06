Ob Frankfurt, Fulda oder Viernheim, ob Ikea, Primark oder Karstadt: Wer den Freitag zum Shoppen nutzt, muss vielleicht länger nach einer Verkäuferin suchen. Verdi hat zum Streik für mehr Lohn und mehr Vollzeitstellen aufgerufen.

Im laufenden Tarifstreit hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Beschäftigte von acht großen Einzelhandelsketten in mehreren Städten Hessens wieder zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind am Freitag nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Filialen von H&M, Ikea, Karstadt, Kaufland, Primark, Real, Toys 'R' Us und Zara.

Schwerpunkte seien das Rhein-Main-Gebiet mit dem Raum Frankfurt und Wiesbaden, Hanau, Osthessen mit Fulda sowie Südhessen. Dort, in Darmstadt, ist am Mittag von 11.30 Uhr an ein Demonstrationszug geplant. "Wir erwarten bis zu 600 Teilnehmer", sagte Verdi-Handelsexperte Bernhard Schiedrig zu hessenschau.de. Den Brückentag hat Verdi wegen der erhofft stärkeren Wirkung bewusst ausgewählt: weil dann mehr Menschen als an anderen Werktagen zum Shoppen gehen.

"Auftakt zu weiteren Aktion"

Anlass sind die bislang ergebnislosen Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag. Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter aus Hessen wollen am 29. Juni zur dritten Gesprächsrunde in Frankfurt zusammenkommen. Bis dahin will die Gewerkschaft den Druck mit Warnstreiks wie denen am Freitag erhöhen. "Das ist der Auftakt zu weiteren Aktion", betonte Schiedrig.

Der Streik am Freitag steht unter dem Motto "Tarifverträge sollen für alle gelten". Zentrales Verdi-Ziel ist es, den Branchentarifverträgen in allen Unternehmen des Einzelhandels Geltung zu verschaffen. Tarifgebundene Unternehmen wie Rewe, Penny, Edeka, Netto, Tegut, Karstadt, Kaufhof, Lidl, Kaufland, Real, MediaMarkt oder Saturn seien aufgefordert, dies gemeinsam mit Verdi beim hessischen Sozialministerium zu beantragen.

Unfreiwillig auf Teilzeit

Lohnerhöhungen besonders in den unteren Gehaltsgruppen und die Umwandlung von Teilzeitjobs in volle Stellen sollen auch Altersarmut entgegenwirken. "Es ist ein verbreiteter Irrtum, dass viele im Einzelhandel dauerhaft Teilzeit arbeiten wollen. Das gilt häufig lediglich für die Familienphase", sagte Schiedrig. Dadurch hätten viele Beschäftigte nicht nur aktuell zu wenig Geld. Ihnen drohten auch geringe Renten.

Verdi rechnet vor: Bei 40 Jahren kämen mit einem durchschnittlichen Monatseinkommen von 2.500 Euro brutto am Ende bei der geplanten Absenkung des Rentenniveaus auf 43 Prozent vom Jahr 2030 an rund 800 Euro Rente heraus. Wer zu den 70 Prozent gehöre, die im Einzelhandel derzeit Teilzeit arbeiteten, komme nicht einmal auf diesen Betrag.

Bei dem Demonstrationszug in Darmstadt plant Verdi Kundgebungen vor mehreren Filialen. Betroffen ist neben Kaufhof (Mitgliedschaft in der Arbeitgeberkommission bei den Tarifverhandlungen) auch Douglas, das Tariflöhne zahlt, aber nicht tarifgebunden ist. Ausgesucht hat sich Verdi außerdem TK Maxx, weil der Betrieb nicht tarifgebunden ist und unter Tarif bezahle. Vor Karstadt hält der Verdi-Protestzug auch. Die Kaufhauskette habe sich nach einer Auszeit zwar wieder tariflich gebunden. Die Beschäftigten verzichteten aber weiterhin auf einen Teil des Lohns.

