Hohe Stickstoffdioxid-Werte auch an neuen Messstellen

Neue Messstellen in Frankfurt und Wiesbaden belegen: An stark befahrenen Straßen ist mehr Stickstoffdioxid in der Luft als erlaubt. Doch das Land sieht durch die Werte ein Skandal-Szenario von Greenpeace entkräftet.

Die Überschreitungen fallen an einigen der acht neuen Stickstoffdioxid-Messstellen deutlich aus: So lagen die Werte am Frankfurter Börneplatz im ersten Quartal um rund 40 Prozent über dem Grenzwert.

Damit belegen auch die neuen Geräte, die seit Jahresanfang im Auftrag des Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) verschmutzter Luft nachspüren: An großen Straßen und verkehrsreichen Plätzen wird der EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) pro Kubikmeter Luft überschritten - so wie man es auch von den bisherigen Messstationen kennt.

Römerberg knapp unterm Limit

Allerdings sind die Ergebnisse weniger dramatisch, als in einer von Greenpeace beauftragten Studie im vergangenen Jahr befürchtet. Greenpeace hatte erklärt, in Frankfurt werde der EU-Grenzwert weiträumig überschritten, auch abseits der großen Straßen atme man Stickoxidmengen ein, die über dem EU-Limit lägen. Das belegen die Daten der Landesbehörde nicht.

Als Beispiel nannte Greenpeace den Römerberg, an dem nur die mäßig befahrene Braubachstraße direkt vorbeiführt. Die von den Umweltschützern beauftragten Forscher hatten dort auf Grundlage ihrer Messungen einen Jahresmittelwert von 42 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft errechnet.

Das Landesamt verzeichnete dort im Frühjahr einen Wert von im Durchschnitt 35 Mikrogramm - also unterhalb des Grenzwertes. Noch deutlicher ist der Unterschied in einem Wohngebiet in Frankfurt-Sachsenhausen (Greenpeace: 43 Mikrogramm, Landesamt: 31 Mikrogramm).

Die NO2-Belastung der acht neuen Messstationen

(in Mikrogramm pro Kubikmeter):

Wiesbaden, Mainzer Straße: 55,1

Wiesbaden, Bahnhof: 50,4

Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße: 44

Frankfurt, Reuterweg: 45,9

Frankfurt, Alte Oper: 42,9

Frankfurt, Römberg: 35,7

Frankfurt, Börneplatz: 56,8

Frankfurt, Stegstraße: 31

Die Landesbehörde hält die jetzt vorliegenden Messungen für die ersten drei Monate des Jahres für nicht repräsentativ für das ganze Jahr. Die Werte könnten im Jahresverlauf etwas sinken. Typischerweise seien die Emissionen in den kalten Monaten am höchsten, zum einen wegen der Heizungsabgase, zum anderen weil dann die Abgasreinigungsanlagen vieler Diesel-Autos nur eingeschränkt arbeiteten.

Weitere Informationen Stickoxide ... ... sind Gase, die Atemwege und Augen reizen können. Die aus Stickstoff- und Sauerstoffatomen bestehenden Umweltgifte entstehen bei Verbrennungsvorgängen. Vor allem Stickstoffdioxid (NO2) ist gefährlich. Dem Umweltbundesamt zufolge kann es bei Asthmatikern zu verengten Bronchien beitragen. Es schädigt auch Schleimhäute. Ist man länger NO2 ausgesetzt, kann dies nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums die Lungenfunktion beeinträchtigen und zu chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Ende der weiteren Informationen

Zweifel an Greenpeace-Methode bestätigt

Mit den Messwerten für drei Monate hat die Behörde indes eine breitere Datengrundlage als die Greenpeace-Forscher im vergangenen Jahr. Die hatten an den einzelnen Punkten nur etwa 30 Minuten gemessen und die Werte dann auf ein Jahr hochgerechnet. Diese Methode hatte das Landesamt schon damals als fehleranfällig und spekulativ kritisiert.

Dennoch nahm die Behörde die Greenpeace-Ergebnisse zum Anlass, an einigen Messpunkten noch einmal Daten zu sammeln - mit den jetzt bekannt gewordenen Zwischenergebnissen. Dabei sind Umweltschützer und Landesamt dann doch zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen: Wo viele Autos fahren, geht die Luftqualität unweigerlich in den Keller.

Weitere Informationen Messwerte Stündlich aktuelle Stickstoffdioxid-Messwerte aus Hessen finden Sie hier. Ende der weiteren Informationen

