Die Idee entsprang einer Bierlaune, inzwischen vertreiben ein Kasseler Imker und ein Braumeister europaweit ihr Honigbier. Sogar Japaner wollen das "Craftbee" haben - jetzt soll dort die erste Lieferung eintreffen.

In diesen Tagen soll ein Schiff mit einer ungewöhnlichen Fracht in der japanischen Hafenstadt Nagoya anlegen: 2.300 Flaschen Honigbier, made in Kassel. "Craftbee" soll ab Mitte nächster Woche in Japan erhältlich sein. "Das erste Honigbier in Japan überhaupt", sagt Imker Michael Hertweck. "Das wurde festgestellt, als die japanischen Importeure die Einfuhrlisten für Bier gesichtet haben."

Die Idee zu dem Honigbier war Mitte 2015 einer Bierlaune auf einem Brauereifest entsprungen, ursprünglich von Imker Michael Hertweck und einem Freund. Dass das Biermischgetränk einmal ein Geschäftsmodell sein könnte, war damals nicht absehbar. Dass es jetzt auch aus Japan Nachfrage nach dem Kasseler Honigbier gibt, konnte Hertweck erst kaum fassen. Schließlich ist Honigbier in Deutschland noch ein Nischenprodukt. "Wir sind immer noch völlig perplex", erzählt Michael Hertweck. Der 49-Jährige und der Kasseler Braumeister Sascha Nicolai sind inzwischen Inhaber eines Zwei-Mann-Betriebs.

Schon die Germanen tranken Honigbier

Nicolai hatte schon im Ausland Erfahrung mit der Herstellung von Honigbier gesammelt und war begeistert von der Idee, das schon von den Germanen gebraute Honigbier in verbesserter Form wieder aufleben zu lassen: "Früher wurde der Honig wegen seiner antiseptischen Wirkung zum Haltbarmachen von Bier benutzt. Unser Anliegen war, das Thema Honigbier wieder in die Neuzeit zu transportieren", sagt der 38-Jährige.

Ein halbes Jahr tüftelte Nicolai mit den ursprünglich zwei Imkern an der Brauspezialität. So lange, bis die richtige Hopfensorte ausgewählt, das beste Verfahren für den Umgang mit Honig, Wasser, Malz und Hefe gefunden war und der Geschmack die typische Note des Kasseler Stadthonigs wiedergab.

Vertrieb in ganz Europa

Ende 2015 ging das Bier in Produktion, in einer süßlichen und einer herberen Variante. 25 Bienenvölker sind inzwischen fleißig auf den Grünflächen des Kasseler Stadtgebiets wie dem Weinberg unterwegs, um Honig für das Bier zu produzieren. 2016 wurden rund 33.000 Flaschen der Brauspezialität in Deutschland und ganz Europa verkauft. "Wir hätten uns auch schon über 1.000 Flaschen in einem Jahr gefreut", so Nicolai. Mehrere Preise hat "Craftbee" seither eingeheimst, darunter einen ersten Platz bei den "World Beer Awards".

Lieferungen gehen inzwischen nach Holland und Luxemburg. Und jetzt auch noch nach Japan. "Unser kleines regionales Blümchen funktioniert anscheinend nicht nur in Kassel", freut sich der Braumeister.

Auf einer Messe von Japanern entdeckt

Mitarbeiter eines japanischen Bierimporteurs hatten das Honigbier aus Kasseler Stadthonig auf einer Craftbier Messe in Mainz entdeckt, erzählt Nicolai. Sie reagierten entzückt: "Sie waren von dem Design, dem Honiggeschmack und davon, dass das Produkt regional verwurzelt ist, sehr angetan.“

Der Plan der Geschäftsleute aus Japan: das süßlich schmeckende Honigbier zunächst in Japan im Internet zu vertreiben und ihm dann seinen Weg in Gastronomie und Geschäfte zu bahnen. Besonders gut harmoniere es mit den für Japan typischen, scharfen Fleisch- und Fischgrillgerichten und den mächtigen, süßen Nachspeisen.

Etiketten werden für Japan nicht verändert

Einen anderen Namen oder eine andere Flasche bekommt das Bier in Japan nicht, auch das Etikett auf der Vorderseite wird das gleiche bleiben. "Die Japaner mögen den Schriftzug", weiß Nicolai. Lediglich das Etikett auf der Rückseite mit der Angabe des Inhalts sei in japanischer Schrift. Mindestens 6.000 weitere Flaschen sollen noch in diesem Jahr nachgeliefert werden. Dann muss sich zeigen, wie der japanische Markt auf das Honigbier reagiert.

Ob sich das Ganze finanziell lohnt, ist noch unklar. Hertweck arbeitet hauptberuflich als Drucker, doch die Arbeit für "Craftbee", das Präsentieren auf Festen und Messen, das Betreiben der Website, die Verkostungen mit interessierten Gastronomen und Vertriebsinteressenten kosten viel Zeit und Geld. Letzteres haben die beiden bisher aus eigener Tasche in das Projekt gesteckt. Braumeister Nicolai investiert auch seine Freizeit, um das Honigbier in den angemieteten Produktionsstätten seines eigentlichen Arbeitgebers, der Kasseler Hütt-Brauerei, zu brauen. "Noch ist die Gewinnmarge bescheiden", erzählt Hertweck. "Aber langsam bekommen wir Reichweite."

Könnte der Export nach Japan der große Durchbruch werden? Hertweck bleibt realistisch: "Wir wissen noch nicht, wie es angenommen wird. Es ist wie eine Wundertüte."