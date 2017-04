Der Kassel Airport hat am Dienstag vierten Geburtstag gefeiert. Mit unverändert schlechten Geschäftszahlen, einer gerade gegründeten Touristen-Airline - und der Hoffnung der Verantwortlichen auf bessere Zeiten.

"Kassel Airport feiert Geburtstag und ist startklar für ein gutes Jahr 2017", sagte der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Dienstag in der Abflughalle des Regionalflughafens in Calden.

Als Vorsitzender des Flughafen-Aufsichtsrates gehört es eben auch zu Schäfers Job, Optimismus zu verbreiten. Also zündete er vier Jahre nach der Eröffnung zusammen mit dem neuen Airport-Geschäftsführer Lars Ernst auf einer Bilanz-Pressekonferenz ein Feuerwerk der Hoffnung und guten Laune.

Schwärmen, beschwören, hoffen

"Die Stimmung am Flughafen ist so gut wie lange nicht mehr", schwärmte Schäfer. Geschäftsführer Ernst beschwor das Potential von Flughafen und Region. "Wir haben viel vor." Die transportierte Fracht habe sich mehr als verzehnfacht. Mit Aegean pendele gerade die "weltweit beste regionale Airline" zwischen den documenta-Standorten Kassel und Athen. Wenn auch nur bis Mitte Juni.

Und ab Juli schließlich gebe es 13 Ferienflüge wöchentlich mit der neuen deutschen Fluggesellschaft Sundair, an der "der renommierte Reiseveranstalter Schauinsland-Reisen" zur Hälfte beteiligt sei. Auch im Winter werde sie ab Kassel fliegen. Man setze auf eine "langfristige Zusammenarbeit". 2018 hoffe man auf 80.000 bis 100.000 Passagiere. (Zum Vergleich: Der Flughafen Frankfurt fertigte 2016 täglich im Schnitt rund 166.000 Passagiere ab).

Hurra? Alles wird gut?

Hurra? Alles wird endlich gut am Dauerkrisenflughafen? Kassel-Airport-Fans machen längst Luftsprünge, dass nach Monaten überhaupt wieder Ferienflieger von Caldener Boden aus abheben werden.

Und Finanzminister Schäfer wird sich freuen, dass er und die Hessen-CDU die Grünen als Regierungspartner und Calden-Nörgler vom notwendigen Fortbestand des Airports wohl werden überzeugen können. Eine Rückstufung zum Verkehrslandeplatz als Ergebnis der angekündigten Evaluierung der Landesregierung? Kaum noch vorstellbar. Der Airport, der zu mehr als zwei Dritteln dem Land gehört, könnte ja doch noch ein Erfolg werden.

Bitte ein Blick zurück!

Könnte! Wer in die Zukunft schaut, sollte immer auch Gegenwart und Vergangenheit im Blick haben: Die Passagierzahlen haben zwischen 2013 und 2016 die 65.000 nicht überstiegen, das jährliche betriebswirtschaftliche Defizit lag im selben Zeitraum zwischen sechs und acht Millionen Euro und die transportierte Luftfracht erreichte 2016 mit 1.862 Tonnen das Volumen von etwa 70 Übersee-Containern.

Geschäftsführer ist Lars Ernst zwar erst seit dem 1. April, tätig am Flughafen ist er aber bereits seit 2010. Im Jahr 2015 wurde er kaufmännischer Leiter und Prokurist. Auch Ernst war in den vergangenen Jahren also an der Entwicklung des Flughafens beteiligt. Er war in verantwortungsvoller Position als sich die zuletzt einzige Touristen-Airline Germania 2016 vom Flughafen verabschiedete. Er war aber auch mit dabei, als GLS als zweiter Frachtkunde verpflichtet wurde und Schauinsland/Sundair als neue Touristen-Airline.

Wieder nur einen Trumpf im Urlauber-Liniengeschäft

Gleichwohl hat der Flughafen im so wichtigen Urlauber-Liniengeschäft bislang (wieder einmal) nur diesen einzigen Trumpf: Eine Airline, die zudem gerade erst gegründet wurde, aber immerhin einen erfahrenen Reiseveranstalter als Partner an ihrer Seite hat.

Die Verpflichtung und die Chancen mögen Grund zum Feiern sein. Ein nüchterner Blick auf die Zahlen der vergangenen Jahre und auf den Werdegang des Geschäftsführers mahnt aber zur Vorsicht: Eine Touristen-Airline und zwei Frachtflieger werden den Kassel Airport nicht zum erhofften wirtschaftlichen Erfolg führen.