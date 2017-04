Mit Stromantrieb gegen Dieselabgase: Frankfurt nimmt ab nächstem Jahr die ersten Elektrobusse in Betrieb. Auch Nachbar Offenbach wird in Zukunft seine Busflotte umweltfreundlicher machen.

Im Kampf gegen Abgase und überhöhte Grenzwerte setzt Frankfurt auf Elektromobilität. "Ab 2018 wird der Nahverkehr noch umweltfreundlicher sein", kündigte Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) am Freitag an. So sollen ab Dezember nächsten Jahres auf der Buslinie 75 nur noch elektrobetriebene Fahrzeuge eingesetzt werden. Fünf Busse sind für die Ringlinie notwendig, die die Bockenheimer Warte, den Uni-Campus Westend, den Palmengarten und den Botanischen Garten verbindet.

In den nächsten Wochen, so Oesterling, werde die städtische Nahverkehrsgesellschaft traffiQ den Förderantrag für die Beschaffung der Busse beim Land Hessen stellen. Deren Geschäftsführer Hans-Jörg Berlepsch erläuterte auf der gemeinsamen Pressekonferenz, dass sein Unternehmen eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben hatte. Insgesamt fünf Linien wurden unter die Lupe genommen. Dabei stellte sich die Linie 75 als am besten geeignet heraus.

Offenbach stromert ab 2019

Die Busse sollen mit einer Batteriekapazität von 300 Kilowatt ausgestattet sein. Dies entspricht einer Reichweite von 150 Kilometern pro Tag. Aufgeladen werden die E-Busse über Nacht im Betriebshof. In den Semesterferien fährt zwischen den beiden Uni-Standorten Bockenheimer Warte und Westend nur ein Bus. So können die anderen E-Busse dann auch auf anderen Linien erprobt werden. Mit einem Anschaffungspreis von rund 500.000 Euro ist ein batteriebetriebener Bus etwa doppelt so teuer wie ein Dieselbus.

Im Bereich Elektromobilität ist Frankfurts Nachbarstadt Offenbach seit Jahren Vorreiter. Dort sind E-Busse seit 2011 schon mehrfach getestet worden. Zuletzt hatten die Offenbacher im März in einer viertägigen Probephase einen Elektrobus in Betrieb genommen. Weil die Ergebnisse insgesamt zufriedenstellend ausfielen, sollen ab 2019 die ersten E-Busse im Linienbetrieb fahren.