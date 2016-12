Rund 100.000 Flüchtlinge sind seit 2015 nach Hessen gekommen. Ohne Arbeit wird ihre Integration kaum gelingen. Wie viele Asylsuchende haben inzwischen einen Job? Im Kreis Offenbach weiß es das Jobcenter genau.

Um Jobs für Flüchtlinge zu finden, sollte man wissen, welche Fähigkeiten sie überhaupt mitbringen - das hat sich der Kreis Offenbach schon Ende 2015 gesagt und begonnen, die 5.700 Asylsuchenden im Kreis nach ihren Kompetenzen zu scannen. Das war früh, damals stand die Suche nach Unterkünften im Land im Fokus. Außerdem wurde ein "Arbeitsmarktbüro" geschaffen: Anlaufstelle für Kommunen, Ehrenamtliche und Flüchtlinge.

Was hat es gebracht? hessenschau.de hat mit Boris Berner, dem Leiter des Kommunalen Jobcenters in Dietzenbach, und mit Shirin Teherani vom Arbeitsmarktbüro gesprochen.

hessenschau.de: Frau Teherani, Herr Berner, rund 5.700 Flüchtlinge leben im Kreis Offenbach, der größte Teil sind Asylbewerber. Rund 1.200 wurden seit dem vergangenen Jahr als Flüchtlinge anerkannt - 150 haben mittlerweile einen Job. Sind sie damit zufrieden?

Boris Berner: Ich finde, das ist richtig gut. Es ist eine realistische Zahl. Die Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt braucht ihre Zeit. Das ist hart für die Menschen selber, vielen geht alles zu langsam. Ich musste auch erstmal Geduld lernen.

Shirin Teherani: Das ist ein Erfolg! Die geflüchteten Menschen haben schließlich ganz andere Hemmschwellen zu überwinden als deutsche Bewerber. Allein die Sprachbarriere: Selbst für die einfachsten Aufgaben, nur um Regale einzuräumen, braucht man das Deutsch-Level "B1". Das entspricht einem Jahr Sprachkurs. Wir gehen inzwischen davon aus, dass es bis zu zwei Jahren dauern wird, bis wir die Menschen auf einem Niveau haben, mit dem sie eine Ausbildung beginnen oder hier arbeiten können.

Boris Berner (li) Leiter des Jobcenters Pro Arbeit in Dietzenbach, Shirin Teherani vom Arbeitsmarktbüro des Kreises. Bild © hessenschau.de

hessenschau.de: Was sind neben der Sprache die größten Hindernisse?

Teherani: Ein großes Problem ist, dass etwa 70 Prozent der Flüchtlinge keine Zeugnisse haben. Um Schul- oder Uni-Abschlüsse anerkannt zu bekommen, müssen aber die Original-Dokumente vorliegen. Wer die nicht hat, gilt in Deutschland als ungelernt - und muss entweder eine Qualifizierung machen oder eine neue Ausbildung.

Berner: Und dann stellt sich die Frage: Haben vor allem die jungen Flüchtlinge einen Atem, der lang genug ist? Wir reden hier schließlich über einen Zeitraum von fünf Jahren: Zwei Jahre Deutschkurs, drei Jahre Ausbildung. Wir erleben aber, dass gerade viele der jüngeren Flüchtlinge unter einem enormen Druck stehen, schnell Geld zu verdienen und damit ihre Familien in der Heimat zu unterstützen. Dann heißt es: "Wir brauchen Schulgeld für Deinen Bruder", die Familien machen Vorhaltungen. Eine Ausbildungsvergütung reicht aber nicht, um Geld nach Hause zu schicken. Daher sehe ich die Gefahr, dass viele Flüchtlinge in Helferjobs landen, wo sie schneller Geld verdienen.

hessenschau.de: Spielen auch kulturelle Unterschiede eine Rolle?

Berner: Ein Problem, das uns vorher nicht bewusst war, ist, dass die meisten Flüchtlinge die deutsche Ausbildung gar nicht kennen. In den meisten Heimatländern der Flüchtlinge gibt es entweder das Studium - oder man wird angelernt. Das heißt, man schaut mal einen halben Tag zu und macht dann mit. Entsprechend oft müssen wir erklären, was Ausbildung überhaupt ist und welchen Stellenwert sie hier hat.

Teherani: Besonders schwierig ist es, Flüchtlinge für eine Ausbildung im Handwerk zu begeistern. Handwerksberufe sind in den Heimatländern oft nicht angesehen, ganz anders als bei uns. Die Wertigkeit eines Handwerkers ist nicht die Gleiche wie in Deutschland.

hessenschau.de: Wie sind sie die Mammutaufgabe, so viele Flüchtlinge in Arbeit zu bringen, angegangen?

Berner: Während sich 2015 alles um die Unterbringung der Flüchtlinge drehte, ging es eigentlich in diesem Jahr erst richtig los mit der Frage: Wie kriegt man die Menschen in Arbeit? Wir haben aber trotzdem schon Ende vergangenen Jahres neue Strukturen dafür geschaffen: Es gibt zehn neue Mitarbeiter im Jobcenter. Vier Kollegen sitzen im neu ins Leben gerufene "Profiling-Büro" für Asylbewerber. Mir war es wichtig, sehr früh mehr über die Menschen zu erfahren: Was haben sie für Fähigkeiten und Kompetenzen? Wie gut sprechen sie Deutsch? Wir wussten ja außer der Nationalität und dem Aufenthaltsstatus gar nichts über sie. Ich glaube, damit sind wir in Hessen ein Stück weit Vorreiter gewesen.

Teherani: Wichtig war auch die Gründung des Arbeitsmarktbüros Ende 2015, ein gemeinsames Büro der Arbeitsagentur und dem Kreis Offenbach. Wir sind ebenfalls vier Mitarbeiter, sprechen Arabisch, Englisch und Farsi. Bei uns laufen alle Fäden zusammen, wenn es um den Zugang zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge geht. Wir haben den Kontakt zur Ausländerbehörde und zum BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) und sind Ansprechpartner für die Kommunen und die vielen Ehrenamtlichen im Kreis.

hessenschau.de: Was wissen Sie jetzt über "ihre" Flüchtlinge?

Berner: Grob gesagt: Ein Drittel hat weniger als neun Jahre die Schule besucht, ein Drittel neun bis elf Jahre, ein Drittel hat zwölf Jahre lang die Schule besucht. Ähnlich ist es mit der Berufsausbildung. Ein Drittel hat studiert oder eine Ausbildung, ein Drittel ist angelernt, der Rest hat keine Ausbildung.

hessenschau.de: Also trifft es nicht zu, dass viele Flüchtlinge besser ausgebildet sind als ursprünglich gedacht oder sogar den Facharbeitermangel abpuffern können?

Berner: Das sehe ich überhaupt nicht. Das sind Vorstellungen, die sich nach unseren Erfahrungen nicht mit der Realität treffen. Vereinzelt hatten wir auch mal Ärzte unter den Flüchtlingen, aber das waren Einzelfälle.

hessenschau.de: Seit April haben sie selber zehn Flüchtlinge als Praktikanten im Jobcenter - warum?

Berner: Um mitreden zu können! Ich will verstehen, mit welchen Problemen Asylbewerber konfrontiert sind. Erst dann kann ich den Unternehmern auf Augenhöhe begegnen. Das Ziel unseres Projekts ist, den Asylbewerbern am Ende eine Ausbildung zu vermitteln.

Teherani: Wir haben dabei auch erkannt, wie wichtig die Betreuung durch Job-Paten ist. In den jeweiligen Abteilungen gibt es bei uns feste Ansprechpartner, ich bin selber so eine Patin. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht mindestens eine halbe Stunde jemanden bei mir sitzen habe. Weil ein Flüchtling einfach ganz andere Probleme hat als normale Arbeitnehmer: ob das die Sozialleistungen sind, die Unterkunft, die Familie oder rechtliche Fragen.

Berner: Das ist wirklich eine Erkenntnis, die wir im nächsten Jahr auf andere Projekte übertragen werden: Mit Paten, die Flüchtlinge während eines Praktikums oder der ersten Zeit im Job begleiten, sind die Erfolgschancen deutlich höher.

hessenschau.de: Wie lange wird es also dauern, bis die meisten Flüchtlinge einen Job haben?

Berner: In fünf Jahren, schätze ich, werden etwa 50 Prozent der Flüchtlinge im Kreis einen Job haben. Ein Großteil wird aber auch nicht Fuß fassen können - oder es wird einfach noch länger dauern.