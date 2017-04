Tag für Tag der weite Weg zur Arbeit. Dieses Schicksal teilen immer mehr Beschäftigte in Hessen. Der Wissenschaftler Simon Pfaff sagt im Interview: Viele Pendler-Existenzen müssten nicht so zermürbend sein.

Ob mit Auto, Bus oder Bahn: Mehr und mehr Berufstätige nehmen lange Anfahrten zum Arbeitsplatz in Kauf. Frankfurt hat sich inzwischen zur Stadt mit den zweitmeisten Pendlern in Deutschland entwickelt. Mit den Gründen und Folgen der Entwicklung beschäftigt sich der Soziologe Simon Pfaff vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden. Auf die Studien des Instituts greift auch die Bundesregierung zurück.

Simon Pfaff. Bild © Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung

hessenschau.de: Herr Pfaff, wie kommen Sie morgens zur Arbeit?

Simon Pfaff: Mit dem Zug. Ich fahre von meinem Wohnort Mannheim zu meiner Arbeitsstelle nach Wiesbaden. Dafür brauche ich ungefähr eine Stunde und 15 Minuten, je nach Verbindung.

hessenschau.de: Und wie geht es Ihnen mit dem Pendeln?

Pfaff: Bei mir passt es ganz gut. Ich habe mich aus familiären Gründen für meinen Wohnort entschieden. In Mannheim wohne ich extra in der Nähe des Hauptbahnhofs. Unterwegs lese ich viel, die Zeit im Zug sehe ich als Freizeit. Es geht aber nicht allen Pendlern so. Viele sehen ihre Reisezeit als verlängerte Arbeitszeit an, die nicht bezahlt wird. Das macht unzufrieden.

hessenschau.de: Ihr Institut warnt vor den gesundheitlichen Schäden des Pendelns. Was droht den Betroffenen?

Pfaff: Je länger die Pendeldistanz, desto weniger Zeit bleibt, um den Stress durch Freizeit ausgleichen zu können. Folgen sind oft verringerte Lebensfreude, Müdigkeit, Verspannungen, Schlafstörungen und psychosomatische Probleme.

hessenschau.de: Welches Fortbewegungsmittel ist am stressigsten?

Pfaff: Das lässt sich nicht übergreifend beantworten. Ob man die Autofahrt als stressiger wahrnimmt als die Bahnfahrt, ist individuell ganz unterschiedlich. Viel bedeutender ist neben der Pendeldauer die Frage, ob man sich bewusst zum Pendeln, also zum Beispiel für das Heim im Grünen entschieden hat. Dafür nimmt mancher den längeren Weg zur Arbeit gern in Kauf. Anders ist es, wenn zum Beispiel der Arbeitgeber an einen neuen Standort gewechselt hat und der Erwerbstätige pendeln muss, um weiterhin dort arbeiten zu können. Dann wird das Pendeln häufig als viel belastender wahrgenommen.

hessenschau.de: Welche Tipps haben Sie für Pendler?

Pfaff: Man kann nicht einfach jedem empfehlen, den Wohnort zu wechseln, denn für die Wohnortwahl gibt es ja Gründe. Eine Möglichkeit wäre es, zu schauen, ob ein anderes Verkehrsmittel oder eine andere Wegstrecke vielleicht doch angenehmer ist. Aber auch Arbeitgeber können etwas tun, um Pendler zu entlasten.

hessenschau.de: Und wie können Arbeitgeber helfen?

Pfaff: Eine sehr interessante Variante sind Home-Office-Tage. So wird ganz einfach die Zahl der Pendel-Tage reduziert. Arbeitgeber können aber auch flexible Arbeitszeitmodelle oder Gleitzeiten anbieten. Dann ist es für Arbeitnehmer nicht so dramatisch, wenn sie mal im Stau stehen. Oder sie können einfach zu anderen Zeiten als während des Hauptberufsverkehrs fahren und geraten weniger häufig in den Stau.

hessenschau.de: Was müsste sich für Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel ändern?

Pfaff: Viele Studien besagen, dass es helfen würde, wenn öffentliche Verkehrsmittel pünktlich und zuverlässiger wären.

hessenschau.de: Laut einer neuen Studie pendeln inzwischen mehr Menschen als jemals zuvor. Wie erklären Sie sich die Zunahme?

Pfaff: Zum einem gibt es immer mehr befristete und projektbezogene Arbeitsverhältnisse. Wenn das Projekt beendet ist, muss man sich nach einem neuen Arbeitgeber umsehen - da ist es nicht sinnvoll, ständig den Wohnort zu wechseln.

hessenschau.de: Und dann gibt es immer mehr Doppelverdiener.

Pfaff: Ja, es sind immer mehr Frauen erwerbstätig, dadurch gibt es mehr Doppelverdiener-Haushalte. Bei Arbeitgebern an unterschiedlichen Orten wird oft als Kompromiss ein Wohnort gewählt, von dem aus beide ihren Arbeitsort erreichen können. Auch ist ein beruflich bedingter Umzug bei einem Haushalt mit mehreren Erwerbstätigen oft schwieriger zu bewältigen als ein Wohnortwechsel für einen Alleinverdiener.

hessenschau.de: Welche Rolle spielt die Verkehrsinfrastruktur?

Pfaff: Die Hochgeschwindigkeitsstrecken bei Zügen sind inzwischen sehr gut ausgebaut, wie zum Beispiel durch schnelle ICE-Verbindungen wie Köln-Frankfurt. Man kann immer schneller immer größere Pendeldistanzen zurücklegen. Der Trend geht dahin, dass die in Kauf genommenen Strecken steigen, aber auch die Pendeldauer.

hessenschau.de: Gibt es auch gute Seiten am Pendeln?

Pfaff: Es gibt durchaus Menschen, die es gut finden, wenn sie auf dem Weg zur Arbeit ihre Ruhe haben. Andere nutzen die Zugfahrt zum Beispiel zum Arbeiten. Entscheidend für die Zufriedenheit ist, ob man das Gefühl hat, sich aus freien Stücken zum Pendeln entschieden zu haben.

Das Gespräch führt Anikke Fischer.