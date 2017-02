Der Übernahmekampf um den Bad Vilbeler Pharmakonzern Stada alarmiert die Gewerkschaft. Branchenexperte Thomas Schießle sagt im Interview: Auch wenn Finanzinvestoren nicht die Caritas sind, haben die Mitarbeiter Grund zur Zuversicht.

Grippostad, Mobilat oder Ladival-Sonnenmilch - 2,1 Milliarden Euro Umsatz hat der Pharmakonzern Stada aus Bad Vilbel (Wetterau) 2016 gemacht. Der Erfolg vor allem mit Nachahmerpräparaten (Generika) weckt Begehrlichkeiten. Drei Kaufangebote für den Konzern mit weltweit 10.400 Mitarbeitern liegen vor.

Offerten wie das 3,6 Milliarden Euro schwere Übernahmepaket des US-Finanzinvestors Advent beunruhigen die Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie und Energie mit Blick auf die 1.300 deutschen Jobs. Der Frankfurter Finanzmarktexperte Thomas J. Schießle vom bankenunabhängigen Analyseunternehmen EQUI.TS sieht aber gute Gründe der Belegschaft zur Zuversicht.

hessenschau.de: Was ist von den Stada-Interessenten wie Advent International oder der britischen Cinven zu halten? Man kann von Private-Equity-Gesellschaften sprechen. Kritiker sagen "Heuschrecken".

Thomas J. Schießle: Das sind eben Finanzunternehmen und nicht die 'Caritas'. Sie wollen aus dem Kaufpreis, den sie zahlen, für ihre Investoren mehr Geld erlösen - mit diesem Ziel sind sie angetreten. Das ginge über einen Verkauf von Stada am Stück oder auch in Einzelteilen, indem Produktion und Vertrieb getrennt würden. Wesentliche Unterschiede gibt es zwischen diesen Unternehmen jedenfalls kaum. Wenn es zu einer Übernahme kommt, spielt es so gesehen am Ende des Tages keine Rolle, wer zum Zug kommt.

hessenschau.de: Klingt, als müssten sich die Stada-Beschäftigten Sorgen machen. Die Gewerkschaft ist jedenfalls beunruhigt.

Thomas J. Schießle: Eine Übernahme muss keineswegs zum Nachteil der Mitarbeiter sein. Und es muss gewiss niemand Bedenken haben, dass in ein paar Jahren in Bad Vilbel die Lichter ausgehen. Wer in diesem Markt billig und schnell ist, kann gute Renditen erwirtschaften. Und das Unternehmen und seine Mitarbeiter haben bewiesen, dass sie das können. Stada ist ja nicht nur gut im Produzieren und im Vertrieb der Medikamente, sondern auch in der sehr komplizierten Zulassung der Generika.

hessenschau.de: Übernahmekandidat ist Stada schon lange. Wird das Unternehmen diesmal tatsächlich geschluckt?

Thomas J. Schießle: Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls deutlich gestiegen. Das liegt auch daran, dass sich die Aktionärsstruktur bei Stada inzwischen gewandelt hat. Das macht es Bietern leichter, zu einem Abschluss zu kommen. Die Traditionsaktionäre, also Ärzte und Apotheker, liegen nur noch bei einem Anteil von grob gesagt zehn Prozent. Es gibt inzwischen eine Handvoll größerer Investoren, mit denen man vor allem verhandeln muss, wenn man die für eine Übernahme im Aktienrecht so wichtige Schwelle von 50 oder gar 75 Prozent der Anteile erreichen will.

hessenschau.de: Was macht Stada so interessant?

Thomas J. Schießle: Stada gehört zu den wenigen Generikaherstellern, die überhaupt noch zu haben sind, die letzte noch mögliche große Übernahme in der Branche in Europa. Außerdem gehört Stada zu den wenigen Generikaherstellern, die einen eigenen Vertrieb haben. Das ist sehr attraktiv, gerade für Pharmaunternehmen, die auf den europäischen Markt drängen, weil er hochpreisig ist.

hessenschau.de: Und die Großaktionäre wie Deutsche Asset Management, Black Rock aus den USA, Shareholder Value oder die Beteiligungsgesellschaft AOC sind verkaufsbereit?

Thomas J. Schießle: Das ist eine reine Frage des Preises, ein Rechenexempel. Ich würde darauf setzen, dass das Unternehmen mehr wert ist, als bis jetzt geboten wurde. Anders als es vielleicht früher der Fall war, werden jedenfalls auch in der Unternehmensleitung Emotionen keine Rolle spielen. Vorstandschef Matthias Wiedenfels hat schon gesagt, dass Selbstständigkeit auch für ein Traditionsunternehmen kein Gut an sich ist. Das ist ja eine Ansage.

hessenschau.de: Wie wird ihrer Meinung nach die Zukunft des Unternehmens aussehen?

Thomas J. Schießle: Falls es zum Verkauf kommt, wofür einiges spricht, wird es angesichts des Werts und der Qualitäten von Stada eine Industrielösung geben. Das heißt: Ein Finanzinvestor kauft kaum, um dann selbst einzusteigen. Wahrscheinlich ist, dass am Ende ein internationales, vermutlich asiatisches Pharmaunternehmen Stada kauft, um so auf den Generikamarkt in Europa zu kommen. Es geht ja um keine Marktbereinigung. Wer Stada kauft, will Marktzugang und Technologie.

hessenschau.de: Und wann wissen wir, wie der Kampf um Stada ausgeht?

Thomas J. Schießle: Das ist jetzt noch nicht abzusehen. In den kommenden zwei Wochen wird der Vorstand vermutlich dazu Stellung nehmen, ob er die Angebote oder eines davon für annehmbar hält. Eine feindliche Übernahme ohne Zustimmung des Stada-Managements ist ja auch denkbar. So interessant, wie Stada als Kaufobjekt ist, könnten zu den drei vorliegenden Angeboten außerdem durchaus auch noch andere kommen.

Das Gespräch führte Wolfgang Türk.