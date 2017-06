Was bislang nur in bestimmten RMV-Regionen für verspätete Busse und Bahnen galt, gilt ab sofort im gesamten Verkehrsverbund: Ab einer Verspätung von zehn Minuten gibt es Geld zurück - in manchen Fällen sogar das Geld fürs Taxi.

Gute Nachrichten für Bus- und Bahnfahrer im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV). Seit Donnerstag gilt überall eine "Zehn-Minuten-Garantie" . Das heißt: Fahrgäste, die ihr Ziel mit mindestens zehn Minuten Verspätung erreichen, erhalten ihr Geld zurück.

Bisher gab es nur in bestimmten Kreisen, beispielsweise im Frankfurter Stadtgebiet, Entschädigungsregelungen. Diese galten aber nur für Busse, Straßen- und U-Bahnen. Die einheitliche Garantie für das gesamte RMV-Gebiet ist neu.

RMV lobt sich für "mutige Entscheidung"

Der Service, der seit dem 1. Juni in Kraft ist, gilt für alle Busse und Züge - also auch S-Bahnen. Ab 21 Uhr werden sogar die Taxikosten bis 25 Euro erstattet, wenn das Fahrtziel sonst nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist.

Weitere Informationen Pünktlichkeit ist relativ Alle Bahnen, die mit weniger als sechs Minuten Verspätung am Ziel ankommen, gelten laut RMV-Statistik als pünktlich. Ende der weiteren Informationen

Im vergangenen Jahr kamen nach RMV-Angaben 8,4 Prozent aller S-Bahnen zu spät an, in diesem Jahr (Stand Februar) rund 9,2 Prozent. Es sei daher ein richtiger und durchaus mutiger Schritt, "eine Pünktlichkeitsgarantie anzubieten", sagte RMV-Geschäftsführer Knut Ringat.

Ausnahmen für Zeitkartenbesitzer oder bei Unwettern

Ein paar Ausnahmen und Beschränkungen gibt es allerdings: Bei Einzelfahrkarten in der 2. Klasse gibt es maximal 6 Euro zurück (1. Klasse: 8 Euro). Zeitkartenbesitzer bekommen pro Verspätung eine geringere Pauschale (meist 50 Cent).

Kommt es wegen eines Unwetters, eines Suizids, eines Streiks, einer Bombendrohung oder einer anderen Ursache, die der RMV nicht beeinflussen kann, zu Verspätungen, kann ein betroffener Fahrgast nur maximal zwei Rückzahlungen pro Tag bekommen.

Erstattung online beantragen, dann abholen

Kunden müssen die Verspätungen innerhalb einer Woche geltend machen - und zwar über das Internet . Das Geld zurück bekommen sie dann nach Bearbeitung des Antrags an ausgewählten RMV-Verkaufsstellen . Dort müssen sie den Originalfahrschein vorlegen.

Drei Monate Zeit gewährt der RMV den Kunden dafür. Es könnten somit auch "mehrere Garantiefälle gesammelt" abgeholt werden, empfiehlt der Verkehrsverbund.

Auch gestartet: Vorverkauf für hessenweites Schülerticket

Ebenfalls seit Donnerstag ist das hessenweite Schülerticket im Vorverkauf. Mit ihm können alle Schüler, Auszubildenden und Freiwilligendienstler ab dem 1. August hessenweit Busse und Bahnen nutzen.

Es kostet 365 Euro - also einen Euro pro Tag. Das Schülerticket wird vom Land mit bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr bezuschusst. Die wichtigsten Fragen zum Schülerticket beantwortet unter anderem der RMV hier .

Sendung: hr-iNFO, 01.06.2017, 8.00 Uhr