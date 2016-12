Kaiserlei-Umbau wird Arbeit "am offenen Herzen"

Seit Jahren wird ein Umbau des Verkehrsknotens Kaiserlei zwischen Frankfurt und Offenbach diskutiert, nun liegen die konkreten Pläne auf dem Tisch. Klar ist bereits: Ohne Probleme wird die Erneuerung nicht funktionieren.

Der Kaiserlei-Kreisel ist die wichtigste Drehscheibe für den Verkehr zwischen Frankfurt und Offenbach. Nun soll der 1965 gebaute Kreisel nach langen Diskussionen modernisiert und umgebaut werden. Spatenstich für die mindestens drei Jahre anhaltenden Umbauarbeiten ist im Februar 2017, wie bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Offenbach bekanntgegeben wurde.

"Wir wollen Offenbach mit der Entwicklung des Kaiserleis voranbringen. Dazu gehört auch eine leistungsfähige Verkehrsanbindung", wird Offenbachs Oberbürgermeister Horst Schneider in einer Pressemitteilung zitiert. "Nach Erstellung eines gemeinsamen Stadtplanes rücken Offenbach und Frankfurt jetzt auch verkehrstechnisch näher zusammen." Bei der Präsentation am Mittwoch fehlte der SPD-Politiker krankheitsbedingt.

"Wir arbeiten quasi am offenen Herzen"

Kernstück des Umbaus ist eine Abänderung des bisherigen Kreisels in ein Kreuzungssystem. Die bisherige Kreiselfunktion wird teilweise schon in der Bauphase aufgelöst. Bereits ab Sommer kommenden Jahres sollen erste Ampeln den Verkehr regeln. Parallel entstehen neue Auffahrten zur A661. Insgesamt sind die Arbeiten in fünf Phasen unterteilt. Geht alles gut, soll der neue Verkehrsknoten Ende 2019 fertig gestellt sein.

Weitere Informationen Infos im Netz Unter der Webadresse kaiserlei-umbau.de stehen seit Mittwoch weitere Informationen und Grafiken zum Umbau des Kaiserlei zur Verfügung. Ende der weiteren Informationen

Wegen der großen Umbaupläne rechnen die Verkehrsplaner mit Schwierigkeiten für den Verkehr. "Es wird nicht ganz ohne Probleme ablaufen. Wir arbeiten quasi an einem offenen Herzen", sagte Markus Eichberger, Amtsleiter für Stadtplanung in Offenbach. "Aber wir haben im Vorfeld viel Zeit in Planung und Abstimmungen investiert und viel unternommen, um die Störungen zu minimieren.“

Zahl der Fahrzeuge steigt dramatisch an

Die Gesamtkosten des Projekts betragen nach aktuellem Stand 37,2 Millionen Euro. Den größten Teil davon bezahlt das Land Hessen mit 15,6 Millionen. Die beiden Städte übernehmen 12,8 Millionen, wobei Frankfurt den größeren Teil bezahlen soll. Der Bund übernimmt 8,8 Millionen, zudem werden Anlieger zur Kasse gebeten.

Der Umbau des Kaiserlei wird nach Angaben der Städte notwendig, weil der Verkehr an dem Knotenpunkt ständig anwächst. Derzeit fahren täglich 66.000 Fahrzeuge über den Kreisel, 2020 werden bereits 79.000 prognostiziert. Längerfristig rechnet man sogar mit 94.000.