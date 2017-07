Am Kassel Airport ist der lang ersehnte Ernstfall eingetreten: 13 Urlaubsflieger heben seit Anfang Juli wöchentlich gen Süden ab. Passagiere schätzen die kurzen Wege im Flughafen. Doch es gibt auch Startprobleme. hessenschau.de hat sich umgesehen.

Als auf den Monitoren über dem Check-in-Schalter des Kassel Airports in Calden der Zielort Fuerteventura aufleuchtet, macht sich unter Wartenden Unruhe breit. "Da wollen wir nicht hin", sagt ein mit Sonnenbrille und Dosenbier ausgerüsteter Passagier. Er und seine Freunde peilen eine Landung gut zweitausend Kilometer nordöstlich der Kanaren an. "Nach Malle" soll's gehen.

Lange müssen die angehenden Ballermänner schließlich nicht um ihre Sangria fürchten. Der einzige Verkehrsflieger, der an diesem Tag den nordhessischen Flughafen verlässt, legt auf dem Weg nach Fuerteventura einen Zwischenstopp in Palma ein. Dass ursprünglich zwei getrennte Maschinen zum Einsatz kommen sollten, stört zumindest die Mallorca-Urlauber weniger. Der im Vorfeld von 6 Uhr auf 10 Uhr verschobene Start macht zudem das erste Dosenbier etwas bekömmlicher: "Das passt."

Kurzfristige Änderungen möglich

Richtig flüssig läuft es noch nicht, seit am 1. Juli der Sommerflugplan in Kraft getreten ist. Der von der neuen deutschen Fluglinie Sundair in Kooperation mit dem Reiseveranstalter Schauinsland für Kassel vorgesehene Airbus A320 hängt wegen Formalitäten in Abu Dhabi fest und wird erst Ende des Monats in Calden erwartet. "Das ist eine Situation, die nicht sehr glücklich ist. Aber unsere Partner haben sofort reagiert und ein Ersatzprogramm auf die Beine gestellt", sagt Airport-Geschäftsführer Lars Ernst.

Bis zur Stationierung des Sundair-Fliegers sollen die geplanten 13 wöchentlichen Verbindungen zu Urlaubszielen in Spanien, Griechenland und Ägypten mit gecharterten Maschinen anderer Airlines angeflogen werden. An diesem Morgen springt die spanische Evelop ein. Da freie Flugzeuge aber gerade in der Ferienzeit rar seien, müsse mit Änderungen im Flugplan gerechnet werden, warnt Ernst. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass zwei, drei Flüge gecancelt werden", warnt der Flughafen-Chef. Auch Abflug- oder Ankunftsorte könnten dadurch variieren. Die Passagiere werden kurzfristig informiert.

Vorteile auf einen Blick

Trotz der Startschwierigkeiten ist man am Flughafen Kassel mit seinen 140 Mitarbeitern stolz auf die aktuelle Entwicklung. Nach monatelangem Leerlauf findet auf dem seit Jahren defizitären Airport, dem nach dem Weggang von Germania zuletzt auch sein wichtigster Frachtkunde Amazon abgesprungen war, wieder ein geregelter Linienbetrieb statt. Die Urlaubsflieger waren in den ersten Tagen mit jeweils rund 150 Passagieren fast alle ausgebucht, auch für die kommenden Wochen sei die Nachfrage sehr gut und stabil, wie die Verantwortlichen versichern.

Die Vorteile des Regionalflughafens sieht man im wahrsten Sinne des Wortes auf einen Blick. Ein Info-Schalter, ein Café, eine Toilette. "Hier verläuft sich keiner", betont Ernst ironiefrei. Das Terminal auf einer grünen Wiese 15 Kilometer vor Kassel hat die Maße eines gut sortierten Supermarkts, freies Parken in Einkaufswagennähe inklusive. "Es ist entspannt, weil eben nicht so viel los ist", sagt eine Passagierin aus Kassel, die zum Familienurlaub nach Mallorca aufbricht. Der Anfahrtsweg von einer Viertelstunde sei ohnehin unschlagbar: "Sonst hätten wir drei Stunden früher mit dem Zug nach Frankfurt oder mit dem Auto nach Paderborn fahren müssen", meint die junge Mutter, die auch künftig wieder von Calden abheben möchte.

Neuer Sommerflugplan in Arbeit

Geschäftsführer Ernst ist zuversichtlich, den Airport dauerhaft etablieren zu können. Der angekündigten Standort-Überprüfung der Landesregierung sieht er nach eigenen Angaben ebenso gelassen entgegen wie dem auf sechs Verbindungen pro Woche reduzierten Winterflugplan. "Wir blicken sehr positiv in die Zukunft. Unsere Partner wollen sich langfristig hier in Kassel positionieren", sagt Ernst. Für den Sommer 2018 werde bereits an einem neuen Angebot gearbeitet. Mallorca wird sicherlich wieder zu den Zielen gehören. Dann wahrscheinlich sogar mit eigener Anzeige auf dem Monitor.