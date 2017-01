Der defizitäre Kassel Airport bekommt einen neuen Geschäftsführer. Ralf Schustereder hört vorzeitig auf. Für Flughafen-Aufsichtsratschef, Hessens Finanzminister Schäfer, kommt diese Personalie nicht überraschend.

Schustereder verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch, teilte der Kassel Airport am Montag mit. Er beende seine Tätigkeit zum 1. April nach drei Jahren als Geschäftsführer. Der Aufsichtsrat habe dem Wunsch Schustereders entsprochen, den seit April 2014 laufenden Vertrag früher zu beenden. Schustereders Vertrag hatte eine Laufzeit von fünf Jahren bis Ende März 2019. Eine Abfindung gebe es nicht.

Bereits Schustereders Vorgängerin, Maria Anna Muller, war vorzeitig als Flughafen-Geschäftsführerin ausgeschieden. Der Aufsichtsrat hatte ihren Vertrag 2013 wegen nicht erfüllter Erwartungen aufgelöst.

Weitere Informationen Kassel Airport Der Regionalflughafen in Calden im Kreis Kassel wurde im April 2013 eröffnet. Der Bau wurde komplett aus Steuergeldern finanziert, die Baukosten liegen bei 282 Millionen Euro, das Defizit lag 2015 bei sechs Millionen Euro. 2017 will die Landesregierung über die Zukunft des Flughafens entscheiden. Er gehört dem Land Hessen (68%), der Stadt und dem Kreis Kassel (je 13%) sowie der Gemeinde Calden (6%). Ende der weiteren Informationen

Schustereders Nachfolger wird Lars Ernst, der seit 2014 Prokurist des Flughafens ist. Ernst könne vom ersten Tag an in neuer Funktion daran arbeiten, die Chancen, die sich dem Kassel Airport bieten, auch umzusetzen, sagte der Vorsitzende des Flughafen-Aufsichtsrats, Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU).

Job-Ende schon länger im Gespräch

Überraschend kam Schustereders Abgang für Finanzminister Schäfer nicht. "Wir sind seit längerem im Gespräch darüber, dass er seine Tätigkeit in Calden vorzeitig beenden möchte", sagte Schäfer und nannte den Job im Rückblick "fordernd".

Der am 4. April 2013 eröffnete Regionalflughafen ist von seinen ursprünglichen Planungen weit entfernt. Die Zehnjahresprognose geht für das Jahr 2024 von 497.000 Passagieren aus. 2015 waren es rund 65.000, zwischen Januar und Oktober 2016 nur 53.332 Fluggäste.

"Zeitpunkt für Wechsel genau richtig"

Lars Ernst wird neuer Kassel-Airport-Geschäftsführer Bild © Kassel Airport

Die Ausgangsbasis für das Jahr 2017 sei besser denn je, sagte Minister Schäfer. "Der Zeitpunkt für einen Wechsel in der Geschäftsführung ist nun genau richtig." Trotz aller Rückschläge sei es gelungen, Verlässlichkeit von Flügen wieder herzustellen und neue Angebote für Tourismus und Frachtverkehr zu schaffen. In der zweiten Jahreshälfte will die schwarz-grüne Landesregierung über die Zukunft des Flughafens entscheiden.

Linienflüge gibt es seit November nicht am Kassel Airport, ein Winterflugplan kam nicht zustande. Erst ab Juli sollen wieder regelmäßige Touristenflüge angeboten werden. Die neue Stralsunder Fluggesellschaft SundAir plant zusammen mit dem Reiseveranstalter Schauinsland 13 Linienflüge pro Woche. Zudem konnte der krisengeschüttelte Airport kürzlich einen zweiten regelmäßigen Frachtflug gewinnen.

Ermittlungen wegen Untreue

Gegen Schustereder ermittelt derzeit die Staatsanwaltschaft Kassel wegen des Verdachts der Untreue und eines möglichen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Dabei geht es im Wesentlichen um die Frage, ob Schustereder einer ägyptischen Ex-Mitarbeiterin aus seiner Zeit als Flughafen-Direktor in Kairo mithilfe seiner Position als Kassel-Airport-Geschäftsführer Vorteile verschafft hat.

Auch gegen zwei Mitarbeiter des Flughafens war ermittelt worden. Sie standen unter Verdacht, unberechtigt auf ein E-Mail-Konto von Schustereder zugegriffen und Daten ausgespäht zu haben. Die Ermittlungen wurden vergangene Woche eingestellt. Im Frühjahr 2016 war bekannt geworden, dass vertrauliche Unterlagen wie private Fotos, Videos und geschäftliche Korrespondenz an zahlreiche Empfänger versandt wurden.

"Die Probleme bleiben"

Der grüne Regierungspartner im Landtag äußerte sich skeptisch, ob eine Personalentscheidung an den Chancen des Regionalflughafens etwas ändert. "Die Geschäftsführer kommen und gehen, die Probleme bleiben", sagte die verkehrspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion, Karin Müller.

Das Gelingen eines dauerhaften touristischen Flugverkehrs hänge vor allem von der Lage auf dem Reisemarkt und der Nachfrage in Nordhessen ab.