Der neue Geschäftsführer des Regionalflughafens in Calden, Lars Ernst (Mitte) neben Finanzminister Thomas Schäfer (CDU). Bild © hessenschau.de (Christian Albrecht)

Der Kassel Airport in Calden hat im vergangenen Jahr mehr als sechs Millionen Euro Verlust gemacht. Das teilte der Flughafen am Dienstag zum vierten Jahrestag nach seiner Eröffnung mit.

"Das Geschäftsjahr 2016 kann voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag von 6,17 Mio. Euro und damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres abgeschlossen werden", teilte der Kassel Airport am Dienstag in Calden mit. Die Sparvorgaben der Landesregierung würden damit weiterhin erfüllt. Bereits im Jahr 2015 hatte der Regionalflughafen mit einem Minus von rund 6 Millionen Euro abgeschlossen.

Der Kassel Airport wurde komplett aus öffentlichen Geldern finanziert und als Flughafen Kassel-Calden am 4. April 2013 eröffnet. Gesellschafter sind das Land Hessen, Stadt und Kreis Kassel sowie die Gemeinde Calden.

2016: 54.822 Passagiere

Im vergangenen Jahr zählte der Flughafen 25.457 Flugbewegungen und 54.822 Passagiere. Der Flughafen ist von seinen ursprünglichen Planungen weit entfernt. Die Zehnjahresprognose geht für das Jahr 2024 von 497.000 Passagieren aus.

Seit November flogen an dem Flughafen nach dem Abgang des langjährigen Partners Germania keine Passagiermaschinen mehr. Seit Ende März pendelt eine Maschine der Aegean-Airlines zwischen den documenta-Standorten Kassel und Athen. Von Juli bis Ende Oktober bietet das Reiseunternehmen Schauinsland zusammen mit der jungen Stralsunder Fluggesellschaft Sundair 13 Flüge wöchentlich in Ferienregionen an.

Geschäftsführer: Werden Winter-Flugplan anbieten

Kassel Airport-Geschäftsführer Lars Ernst, seit April Nachfolger von Ralf Schustereder, kündigte an, dass Schauinsland/Sundair auch im Winter ab Kassel fliegen werden. “Sundair und Schauinsland haben sich entschieden, ein Winterprogramm aufzulegen", sagte Ernst. Aktuell würden die konkreten Angebote vorbereitet.

Im Winter 2016/2017 konnten am Kassel Airport keine Flüge angeboten werden.

Flughafen: "Deutliche Steigerungen" im Frachtverkehr

Der neue Flughafenchef betonte, dass es im vergangenen Jahr "deutliche Steigerungen" im Frachtverkehr gegeben habe. 300 Frachtflüge seien 2016 realisiert worden. Im Vergleich zu 2015 habe die Luftfracht von 168 auf 1.862 Tonnen um mehr als das Zehnfache zugenommen.

Zusätzlich zu werktäglichen Frachtflügen für das Amazon-Logistik-Zentrum in Bad Hersfeld nutzt seit Januar 2017 auch das Logistikunternehmen GLS den Kassel Airport.

Weitere Informationen Kassel Airport Der Regionalflughafen in Calden im Kreis Kassel wurde im April 2013 eröffnet. Der Bau wurde komplett aus Steuergeldern finanziert, die Baukosten liegen bei 282 Millionen Euro. Das Defizit lag 2015 bei sechs Millionen Euro, 2016 bei 6,17 Millionen Euro. Die Passagierzahlen liegen weit unter den Erwartungen (2016: 54.822). In der zweiten Jahreshälfte will die schwarz-grüne Landesregierung über die Zukunft des Flughafens entscheiden. Er gehört dem Land Hessen (68%), der Stadt und dem Kreis Kassel (je 13%) sowie der Gemeinde Calden (6%). Ende der weiteren Informationen

