Das Kasseler Leihfahrradsystem "Konrad" ist laut Stadt eines der erfolgreichsten in Deutschland. Dennoch steht es vor dem Aus. Die Vertretung der Studenten, die die Räder zumeist nutzen, will umsatteln.

Wer sich in Kassel ein Fahrrad leihen will, nutzt seit fünf Jahren Räder des Systems "Konrad". An 56 Stationen stehen in der ganzen Stadt 500 grüne Fahrräder bereit. Jeder kann für einen Euro pro Stunde in der Stadt herum radeln.

Als Student nutzt man das System des Betreibers Deutsche Bahn Connect (bis Anfang April unter dem Namen DB Rent) noch günstiger, denn finanziert wird es außer von der Stadt vom Allgemeinen Studierenden-Ausschuss (AStA). Zwei Drittel der Kunden sind Studenten. Sie zahlen drei Euro pro Semester und können die Leihfahrräder jeden Tag eine Stunde lang kostenlos nutzen.

Kassels Verkehrsdezernent Christof Nolda (Grüne) spricht von Konrad, ohne dafür konkrete Nutzerzahlen zu nennen, als "einem der erfolgreichsten Systeme in der Bundesrepublik". Dennoch droht es nun zu scheitern.

Der AStA will aussteigen

Die Drahtesel-Fans werden in Kassel wohl bald mit anderen Rädern fahren müssen, denn der AStA der Uni will zum Jahresende aus Konrad aussteigen und stattdessen ein System mit einem neuen Betreiber anbieten. Der ist laut AStA billiger und besser als DB Connect. Als Treuhänder des Gelds der Studenten sei man verpflichtet, bessere Angebote zu prüfen. Um wie viel günstiger die Studenten fortan radeln könnten, sagt ein AStA-Sprecher auf Anfrage von hr-iNFO nicht.

Schlecht für Konrad, denn ohne den AStA würde ein großer Teil der Finanzierung des Vorzeige-Projekts wegbrechen. Und schlecht für Nutzer wie den Studenten Marcel Breidenstein. "Wenn es das System bald nicht mehr gäbe, würde ein Stück Mobilität für Kassel wegbrechen. Dabei ist es doch eine gute Alternative zum Auto", sagt er.

Mit Stadt nicht abgesprochen

Die Stadt ist von den Plänen des AStA überrascht. Dazu kommt, dass die Studentenvertretung schon einen möglichen neuen Partner präsentiert hat: Nextbike, der unter anderem in Frankfurt ein Leihfahrradsystem betreibt und auch in Kassel zum Zuge kommen will. Der AStA verhandelte schon seit längerem mit Nextbike - an der Stadt vorbei. Über die Einigung mit dem neuen Betreiber informierte er die Stadt per E-Mail. So bestätigen es beide Seiten im Gespräch mit hr-iNFO.

Im Rathaus fühlt man sich nun vor vollendete Tatsachen gestellt. Stadtrat Nolda ist enttäuscht: "Wir hätten uns nach fünf Jahren Zusammenarbeit eine bessere Einbindung durch unseren Konrad-Partner, den AStA, gewünscht."

Ohne Studenten fehlen 150.000 Euro im Budget

Falls das Studentenparlament dem Vertrag mit Nextbike zustimmt, könnte es ab 2018 zwei konkurrierende Leihfahrradsysteme in Kassel geben, Konrad und das neue von Nextbike - exklusiv für Studenten. Unklar ist freilich, ob die Stadt dafür eigene Abstellplätze erlauben würde und ob der AStA ohne die Stadt ein Leihsystem überhaupt finanzieren könnte.

Verkehrsdezernent Nolda hält von einem zweiten Anbieter ohnehin nichts: "Es ist nicht wirtschaftlich, als Stadt zwei parallele Leihfahrradsysteme zu unterstützen. Ein rein studentisches Angebot ist uns aber nicht genug." Die Stadt wolle daher Konrad "als wichtigen Bestandteil des Kasseler Mobilitätsangebots" erhalten, sagt Nolda.

Das allerdings dürfte schwierig werden. Denn ohne das Geld von den Studenten ist Konrad - so wie es bisher aufgestellt ist - nicht wirtschaftlich. Es fehlen dann 150.000 Euro von knapp 500.000 Euro im Jahresbudget für das Verleihsystem. Die Stadt möchte jetzt andere Partner mit ins Boot holen, die Konrad mitfinanzieren. Man verhandele mit großen Kasseler Firmen, sagt der Stadtbaurat.

AStA geht wieder auf Stadt zu

Inzwischen will der AStA auf die verprellte Kommune zugehen. Man wolle mit der Stadt verhandeln, sagt ein Sprecher. Konrad könne auch erhalten werden, aber eben mit dem neuen Betreiber Nextbike. Doch wenn sich die Stadt nicht darauf einlässt und keinen neuen zahlungskräftigen Partner findet, könnte das eigentlich erfolgreiche Kasseler Leihfahrradsystem zum Jahresende vor die Wand fahren.