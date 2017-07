Wer U-Bahn oder Straßenbahn fährt, wird in Frankfurt und Kassel auch weiterhin keinen kostenlosen Internetzugang haben. Die Verkehrsgesellschaften scheuen die hohen Investitionen. Auf längeren Bus- und Bahnstrecken wird sich allerdings demnächst einiges ändern.

In der Bahn ins kostenlose WLAN-Netz einloggen und so das eigene Datenvolumen schonen: Darauf werden die Nutzer von Frankfurter Straßen- und U-Bahnen erstmal vergeblich warten. Für den Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF), Michael Rüffer, wäre eine Investition in ein freies WLAN-Netz "rausgeschmissenes Geld", wie die Frankfurter Rundschau am Freitag berichtete.

Die Fahrten innerhalb der Stadt seien zu kurz, um die Kosten für eine Nachrüstung der Busse und Bahnen zu rechtfertigen.

Kosten von vier Millionen Euro

Es koste etwa 10.000 Euro, einen Zug mit der entsprechenden Technik auszustatten, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. "Bei einer Flotte von 400 Fahrzeugen sind das vier Millionen Euro, die wir wahrscheinlich mehrfach investieren müssten, da die Züge im Schnitt 30 Jahre im Einsatz sind. Gleichzeitig ist die Technik unglaublich schnelllebig." Hinzu kämen laufende Kosten von 260.000 Euro im Jahr für einen entsprechenden Mobilfunkvertrag.

Die testweise mit Gratis-WLAN ausgestattete Smart-Tram, die bislang noch auf den Linien 11, 17 und 21 fährt, wurde zwar gut angenommen - sie werde aus Kostengründen aber trotzdem "schrittweise zurückgebaut", sagte der Sprecher.

Nur wenige Minuten Fahrzeit

Zu teuer für kurze Strecken: So sehen das auch die Verkehrsgesellschaften anderer hessischer Städte. "Wir planen in absehbarer Zeit auch kein freies WLAN", sagte eine Sprecherin der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG). Die Fahrzeiten lägen meistens nur bei wenigen Minuten.

Es habe deswegen auch noch keine Beschwerden von Fahrgästen gegeben - möglicherweise, weil es in der Kasseler Innenstadt an vielen Punkten freies WLAN gebe.

Auf längeren Strecken lukrativer

Display in einem NVV-Bus Bild © NVV

Auf längeren Strecken dagegen testet der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) derzeit, wie weit die Fahrgäste freies WLAN annehmen: In den Bussen der Linie 500 und der Linie 100 zum Airport Calden haben Fahrgäste Zugang zu kostenlosem WLAN. Wie gut das Angebot angenommen und ob es ausgebaut wird, ist noch nicht klar: "Wir sind in der Auswertungsphase", sagte ein Sprecher. "Im Herbst wissen wir mehr."

Auch im Rhein-Main-Gebiet laufen auf längeren Strecken Tests: Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) testet seit Mai 2017 einen Schnellbus mit freiem WLAN. Der Bus der Linie X17 fährt zwischen Hofheim und dem Frankfurter Flughafen. Der Test ist auf insgesamt fünf Jahre angelegt. Ab Dezember 2018 sollen die Regionalzüge der Linie 75 zwischen Wiesbaden, Mainz, Darmstadt und Aschaffenburg mit kostenlosem WLAN ausgestattet sein.

Freies WLAN im DB-Nahverkehr?

Auf Fernstrecken gibt es inzwischen flächendeckend freies WLAN. Außerdem bietet die Deutsche Bahn (DB) ihren Reisenden unter anderem am Frankfurter Hauptbahnhof oder dem Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe eine halbe Stunde freies WLAN an.

Anders als die VGF oder die KVG plant die Bahn, in ihren Nahverkehrszügen Gratis-Internetzugang einzuführen, und das bundesweit. Wann das soweit sein könnte, ist aber noch offen. Derzeit laufen laut Bahn Finanzierungsgespräche mit den Netzanbietern.