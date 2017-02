Die angestrebte Fusion der Börsen in Frankfurt und London dürfte zum wiederholten Mal scheitern. Ein Kommentar.

Das wird nichts mehr. Die Börsenfusion ist tot. Noch ist es nicht offiziell. Ich denke, hinter den Kulissen arbeiten Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter und seine Leute jetzt fieberhaft daran, wie man das Ende dieses Projekts am besten kommunizieren soll.

Ulrich Barths, ARD-Börsenstudio Frankfurt. Bild © boerse.ard.de

Die Londoner haben überdeutlich gemacht, dass sie an einer gemeinsamen Zukunft mit den Frankfurtern nicht mehr interessiert sind. Dieses Vorgehen - die einseitige Erklärung aus London, dass sie die Reißleine ziehen - und die in der Folge hilflose Einsilbigkeit in Frankfurt dazu, das ist schon außergewöhnlich. Keiner in Frankfurt wusste nämlich, dass die London Stock Exchange (LSE) über das Wochenende verbreiten würde, dass sie nicht daran denkt, neue Auflagen der EU-Wettbewerbshüter zu erfüllen.

Mir will auch nicht so recht einleuchten, warum der von der EU geforderte Verkauf einer italienischen Handelsplattform, die einen verhältnismäßig geringen Teil des Geschäfts ausmacht, nicht mehr tragbar ist.

Dagegen leuchtet mir sofort ein, dass es schon vorher im Gebälk gekracht haben muss. Vor allem wegen der ungeklärten Frage: Wo sitzt die Mega-Börse?

Al-Wazir hätte Fusion stoppen müssen

Der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hätte als Frankfurter Börsenaufseher die Rote Karte zücken müssen. Der früh den Briten zugesprochene Konzernsitz in London ließ ihm eigentlich keine andere Wahl. Börsenchef Kengeter wiederum hat sich insbesondere seit dem Brexit-Votum bemüht, den Konzernsitz London als bedeutungslose Petitesse darzustellen.

Doch das rief Londoner Politiker auf den Plan, die den Verlust ihrer Kronjuwelen beklagten. Der Druck auf die LSE muss groß gewesen sein.

An der Börse verloren nun die Aktien in einer ersten Reaktion, aber sonst ist allgemeines Aufatmen angesagt. Die für den Finanzplatz Frankfurt und Deutschland so wichtige Deutsche Börse bleibt erst mal mit allem Drum und Dran in Frankfurt und Eschborn.

Börsenchef Kengeter sollte zurücktreten

Die Fusion mit London hatte mehrere Webfehler, aber sie bot auch viele Chancen. Schade. Aber die Deutsche Börse mit Sitz in Frankfurt ist gut aufgestellt. Das Geschäft ist profitabel. Sie kann alleine sehr gut weitermachen.

Ob Carsten Kengeter als Börsenchef weitermachen kann? Ein Rücktritt ist nicht unvermeidlich. Aber ich glaube, er wird kommen. Vor allem wegen des Insiderverdachts gegen ihn.

Noch ist nichts bewiesen, aber Kengeter hat jegliches Fingerspitzengefühl vermissen lassen, als er Aktien in Millionenhöhe gekauft hatte, bevor die Fusionspläne öffentlich wurden. Das Geschmäckle schadet ihm, dem Unternehmen und vielen anderen, die in der Finanzbranche ihr Geld verdienen.

Sendung: hr-iNFO, 27.02.2017, 17.55 Uhr