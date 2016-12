Das Stapelbecken für Salzabwasser im K+S-Verbundwerk Werra, Standort Hattorf in Philippsthal.

Das Stapelbecken für Salzabwasser im K+S-Verbundwerk Werra, Standort Hattorf in Philippsthal. Bild © picture-alliance/dpa

Der nordhessische Düngemittel- und Salzproduzent K+S darf bis Ende 2021 sein Salzabwasser im Boden versenken - die Menge ist aber niedriger als beantragt.

Das Regierungspräsidium Kassel hat dem Düngemittel- und Salzproduzenten erlaubt, auch in Zukunft Salzabwasser aus der Kaliproduktion des Werkes Werra zu versenken. Das teilten der Konzern und das Regierungspräsidium Kassel am Freitag mit. Die Erlaubnis gilt wie von K+S beantragt bis zum 31. Dezember 2021 und wurde zum letzten Mal erteilt. Demnach darf der Konzern jährlich 1,5 Millionen Kubikmeter versenken - beantragt hatte K+S zwei Millionen Kubikmeter.

Die Entscheidung war notwendig geworden, weil das Regierungspräsidium Kassel zuletzt nur eine befristete Genehmigung mit Einschränkungen erteilt hatte, die nun zum Ende des Jahres 2016 ausläuft.

Schon mehrmals die Produktion eingestellt

K+S musste im Lauf des Jahres immer wieder die Produktion einschränken, Kurzarbeit war die Folge. Denn auch mit dem zweiten Entsorgungsweg, dem Fluss Werra, gab es Probleme wegen Niedrigwassers. Mitarbeiter demonstrierten für ihre Arbeitsplätze und bildeten etwa eine 13 Kilometer lange Menschenschlange durchs Werratal. Umweltschützer warfen dem Konzern dagegen Erpressung vor.

Die Erlaubnis nun enthält eine Reihe von Nebenbestimmungen, teilte K+S mit. Eine Vollproduktion am Werk Werra dürfte demnach zwar annähernd möglich sein, sofern das Jahr 2017 normale Niederschlagsmengen aufweist. In Niedrigwasserperioden könne es aber passieren, dass trotz der erteilten Genehmigung zunächst am Standort Hattorf nicht voll produziert werden kann. Ab dem Jahr 2018 rechnet der Konzern damit, durch eine neue Aufbereitungsanlage besser entsorgen zu können.

Beim Abbau von Kali entstehen große Mengen salzhaltigen Abwassers. Den Behörden geht es mit den Einschränkungen um die Grund- und Trinkwassersicherheit in der Region.