An der Kasse oder am Geldautomaten stehen - und dann funktioniert die EC-Karte nicht? Das ist Commerzbank-Kunden am Samstag passiert. Der Ärger über die Bank mit Sitz in Frankfurt ist groß.

Die Commerzbank und ihre Direktbank-Tochter Comdirect informierten am Samstag auf ihren Facebook-Seiten über die Schwierigkeiten mit ihren EC-Karten. Grund für die Einschränkungen seien Wartungsarbeiten, erklärte das Kreditinstitut mit Sitz in Frankfurt. Kurz nach 16 Uhr sagte ein Sprecher dem hr, die Karten funktionierten wieder. Wie viele Kunden von dem Ausfall betroffen waren, konnte er nicht sagen.

Viele Kunden machten ihrem Ärger auf Facebook oder Twitter Luft. So hieß es: "Schön das ich das auch jetzt erfahre, hätte mir die Unannehmlichkeiten vorhin an der Supermarkt Kasse erspart." Oder: "Peinlicher Moment den ihr mir und meinen Kindern beschert habt!" Eine Kundin schilderte: "Ich stand mit vollem Einkaufswagen beim Edeka an der Kasse, dies ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten! Automaten geben statt Bargeld Fehlermeldung an."

Re-Wei @WeireLp @commerzbank Und hinter einem im Supermarkt noch andere Kunden in der Schlange und ich konnte nicht bezahlen mit EC, habe mich geschämt!

Auch an der Begründung, es handele sich um Wartungsarbeiten, zweifelten die Kunden. "Warum wird man nicht sofort informiert. Ich glaube nicht, dass das Wartungsarbeiten sind, denn die hätte man ankündigen können im Vorfeld", kommentierte eine Kundin die offizielle Commerzbank-Erklärung.

Nach eigenen Angaben betreibt die Commerzbank mit ungefähr 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden.

Sendung: hr-iNFO, 24. Juni 2017, 17 Uhr