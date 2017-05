Mobil auf dem Land ohne eigenes Auto - ist das möglich? Ein bundesweit einmaliges Modell in Jesberg will beweisen, dass es geht. Mit Carsharing, Fahrradverleih und Mitfahrdiensten. Viele Einwohner reagieren darauf allerdings zurückhaltend.

Reinhold Görtz gehört zu den Jesbergern, die das Carsharing-Angebot zu schätzen wissen. Der pensionierte Metallfacharbeiter engagiert sich ehrenamtlich im Nachbarschaftsnetzwerk, fährt ältere Menschen aus der Schwalm-Eder-Gemeinde zum Arzt oder aber auch mal zum Einkaufen. Früher hat er das mit seinem eigenen Wagen gemacht. Jetzt, seitdem in Jesberg Carsharing möglich ist, leiht er sich für diese Fahrten einen Wagen des Vereins "Vorfahrt für Jesberg".

"Die Reservierung im Internet geht schnell und meine Familie ärgert sich nicht mehr, dass ich wieder das Auto genommen habe", freut sich Görtz. Die Leihautos stehen zentral im Ort, werden stundenweise ausgeliehen und anschließend wieder am selben Platz abgestellt.

Elektrosmart, Fünfsitzer und bald Bus

Derzeit können die Jesberger zwischen einem Fünfsitzer und einen Elektrosmart wählen, demnächst soll ein Bus mit neun Sitzen dazukommen. Maßgeblicher Initiator des Vereins "Vorfahrt für Jesberg" ist Michael Schramek, der seit 20 Jahren in der Gemeinde wohnt. Schramek ist Geschäftsführer einer Kölner Firma, die sich auf Mobilität spezialisiert hat.

"Als ich hierher zog, hatte Jesberg einen noch halbwegs funktionierenden öffentlichen Nahverkehr", erinnert sich Schramek. "Aber wie das so ist im ländlichen Raum: Die Leute werden älter, junge Familien ziehen weg und es werden immer weniger Kinder geboren." Damit sei auch die Zahl der Schüler gesunken, die mit dem Bus zur Schule fahren und die Fahrpläne seien ausgedünnt worden. Um mobil zu bleiben, habe man ein eigenes Auto gebraucht.

Mobilitätskonzept für Jesberg

Schramek wollte nicht hinnehmen, dass das so bleiben muss. Gemeinsam mit 13 Mitstreitern gründete er daher im Januar 2016 den Verein "Vorfahrt für Jesberg ", der unterschiedliche Mobilitätskonzepte für das Dorf entwickelte. Carsharing ist nur eines davon. Zudem stehen den Jesbergern E-Bikes, E-Lastenräder und bald auch Mitfahrerbänke zur Verfügung.

"Damit wollen wir den Bürgern hier die Möglichkeit bieten, zumindest ohne eigenen Zweit- oder Drittwagen mobil zu sein", sagt Daniela Möller, die zweite Vorsitzende des Vereins. Möller, die in dem sieben Kilometer entfernten Ortsteil Densberg wohnt, weiß, wovon sie spricht. In ihrer vierköpfigen Familie, in der alle berufstätig sind, gibt es drei Autos.

Flatrate fürs E-Bike für 100 Euro

Aber vielleicht können sie ja bald auf das dritte Auto verzichten, wenn sich Carsharing oder E-Bike-Verleih bewähren. Die Fahrt zum Supermarkt etwa kann sie auch mit einem E-Lastenrad erledigen, mit dem man auch die kleinen Hügeln Jesbergs komfortabel hochfahren kann. Vereinsmitglieder erhalten eine Jahresflatrate für 100 Euro für die Nutzung sämtlicher Räder. Andere können sie stundenweise anmieten.

Das ist zwar viel günstiger als das Zweit- oder Drittauto, das im Jahr nicht mehr als 5.000 Kilometer gefahren wird, wie Schramek in einer Umfrage ermittelte. Trotzdem sind viele Jesberger zurückhaltend. Gerade auf dem Land seien "die Fahrgewohnheiten auf das Auto ausgerichtet", sagt Schramek.

Es ist daher wenig verwunderlich, dass es in der 2.300-Seelengemeinde 1.400 Autos gibt. Jeder Jesberger, der einen Führerschein hat, hat praktisch auch ein Auto. Jesberg hat zwar eine Bahnhofsstraße, aber keinen Bahnhof. Vielleicht wird der Verein mit seinem Mobilitätskonzept daran etwas ändern. Die älteren Jesberger jedenfalls wissen das zu schätzen.

Flüchtlinge erledigen Fahrdienste

Besonders Menschen, die selber nicht mehr mobil sind oder kein eigenes Auto haben, sind dankbar für die Fahr- oder die Mitbringdienste. So können sie im örtlichen Supermarkt anrufen und ihre Bestellungen aufgeben. Nach Hause gebracht werden die Einkäufe per Lastenrad von Hayat oder Zaid, zwei Flüchtlingen, die seit einem Jahr in Jesberg wohnen. Hayat und Zaid sind ebenfalls Mitglieder im Verein, bekommen für ihre Fahrdienste ein kleines Taschengeld und sind besser ins Dorfleben eingebunden. Die beiden sind auch zur Stelle, wenn Grünabfälle weggefahren werden sollen.

Das Mobilitätskonzept von "Vorfahrt für Jesberg" ist gezielt auf den ländlichen Raum ausgerichtet. Es soll nicht nur Mobilität auf dem Land aufrechterhalten, sondern auch die vorhandenen Strukturen stärken. Dazu gehört auch die Mitfahrerbank, die demnächst an den Ortsausgängen gut sichtbar aufgestellt werden sollen.

Wer hier sitzt, signalisiert, dass er mitgenommen werden will: Zum nächsten Laden, zum Rathaus oder in den nächsten Ortsteil. Die Gefahr, dass die Leute erfolglos auf der Bank sitzen bleiben, sieht Möller nicht. "Im Dorf kennt man sich noch", sagt sie, "und wenn ich weiß, dass ein Bekannter in die selbe Richtung will, nehme ich ihn doch mit".

