Verspätungen, fehlende Wagen, kaputte Toiletten = Deutsche Bahn AG? Kaum gestartet, kämpft auch Fernzug-Anbieter Locomore mit solchen Pannen - und schaltet erst mal einen Gang zurück.

Dem Stil nach könnte die Mitteilung glatt von der Deutschen Bahn stammen. Aber es ist das Startup-Unternehmen Locomore, das seinen Kunden gerade in parodistisch anmutendem Marketingsprech auf seiner Homepage mitgeteilt hat: "#Servicemeldung: Vorübergehende Anpassung der Verkehrstage zur Stabilisierung der Betriebsqualität". Heißt: Es gab zu viele Pannen, um am gewünschten Fahrplan festzuhalten.

Mit Kampfpreisen (Frankfurt-Berlin 22 Euro), 100 Prozent Öko-Strom und Themenwagons zum Sporttreiben, Stricken oder Englisch-Üben wirbt Locomore. Doch sein Fernzug-Angebot von einmal täglich Stuttgart-Frankfurt-Hannover-Berlin hin und zurück muss der neue private Bahn-Konkurrent einen Monat nach dem Start erst einmal ausdünnen. Von kommendem Montag an bis 6. April macht der Locomore-Zug (200 km/h Spitze) dienstags und mittwochs Wartungspause, damit eine ganze Reihe von Fehlern abgestellt werden. Fünf Zwischenstopps der bislang einzigen Locomore-Linie liegen in Hessen: Darmstadt, Frankfurt-Süd, Hanau, Fulda und Kassel.

Kinderkrankheiten, aber nicht ungefährlich

"Wir haben ein hervorragendes Feedback von den Fahrgästen. Aber es wird erwartet, dass es noch besser funktioniert", sagte Locomore-Chef Derek Ladewig zu hessenschau.de. "Kinderkrankheiten", nennt er das, was nicht funktioniert - und einem Nicht-Monopolisten mit dünner Kapitaldecke gefährlich werden kann. Nicht nur Probleme mit dem Buchungssystem, Doppelbuchungen zum Beispiel, ärgerten Fahrgäste.

Ein Abteil im Locomore-Fernzug Bild © hr

Andere Pannen verschafften ihnen Erlebnisse, für die bisher die Bahn AG ziemlich alleine stand: Verspätungen zum Beispiel, kaputte Toiletten, fehlender Servicewagen und verwirrend falsche Wagenreihungen .

Nimmt man die Facebook-Kommentare als Maßstab, hält sich die Häme zwar noch in Grenzen. Viele machen den Machern sogar Mut. Damit sich der Start aber nicht ganz zum Fehlstart auswächst, steuert der Newcomer-Betrieb nun gegen.

In der Kunden-Kommunikation setzt der Betrieb auf Direktheit und Humor; Beschönigungen wie "Anpassungen der Betriebstage" sind die Ausnahme. "Wie läuft das hier mit dem WLAN?" will ein im Zug sitzender Kunde wissen. Gepostete Antwort aus der Locomore-Zentrale: "Wenn es nicht klappt, liegt es nicht an Dir." Für kaputte Router fehle es derzeit leider an Ersatzteilen.

Wenig Spielraum

Vor allem müssen Ladewig und seine Handvoll Mitarbeiter den Kunden beweisen, dass sie in der Praxis beim Krisenmangement von der schnellen Sorte sind: "Wir sind klein, wir sind flexibel und wir tun was, wenn es nicht funktioniert", lautet die Botschaft. Allerdings sind dem jungen Unternehmen enge Grenzen gesetzt: Gerade einmal 600.000 Euro Startkapital hat es über Crowdfunding erhalten. Der Wagenpark ist klein, Zuwachs wird es erst im Februar und März geliefert. Unterschätzt habe man Faktoren wie fehlende Wagen oder Ersatzteile aber nicht.

Unternehmenschef Derek Ladewig Bild © Sophia Avaresch (hessenschau.de)

Mit dem Fahrgastaufkommen ist Locomore nach eigenen Angaben trotz der unerwarteten Anfangssorgen sehr zufrieden. Rund 25.000 Fahrgäste im ersten Monat hätten zu einer Auslastung von 65 Prozent geführt. Direkt vor und nach Weihnachten sowie zum Jahresanfang seien viele Züge komplett ausgebucht gewesen.

Berlin, Berlin

Gerade an den hessischen Haltepunkten ist noch Luft nach oben - in Frankfurt und in Darmstadt zum Beispiel. So sei der Zuspruch in Darmstadt nur halb so groß wie in Heidelberg. Auch am Haltepunkt Frankfurt-Süd hofft das Startup-Unternehmen auf mehr zusteigende Kundschaft.

Die bestehende (orange) Verbindung und geplante Verbindungen von Locomore. Bild © Locomore

Bisher zeigt die Erfahrung zudem: Um von Hanau nach Fulda zu kommen, bucht kaum einer den Locomore-Zug. "Wir haben relativ wenig Kunden im Binnenverkehr. Es ist schon alles sehr auf Berlin ausgerichtet."