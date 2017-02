Lufthansa arbeitet an Eurowings-Start in Frankfurt

Die Lufthansa-Billigtochter Eurowings nimmt auch den Standort Frankfurt ins Visier. Lufthansa-Vorstand Karl Ulrich Garnadt nannte jetzt einen Zeitpunkt und verband das mit einer Kampfansage.

Die Lufthansa will den wachsenden Markt für Privatreisen und touristische Ziele auch an ihrem Heimatdrehkreuz Frankfurt nicht kampflos dem irischen Billigflieger Ryanair überlassen. "Bevor es ein anderer tut, tun wir es lieber selbst", sagte Lufthansa-Vorstand Karl Ulrich Garnadt am Donnerstag.

Die konzerneigene Billigtochter Eurowings soll darum perspektivisch auch Deutschlands größten Flughafen bedienen. "Wir arbeiten an einer Lösung für Sommer 2018", sagte Garnadt in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Details, etwa zu möglichen Strecken, seien aber noch nicht spruchreif.

München als Vorbild für Frankfurt

Konkurrent Ryanair bietet ab Ende März erstmals Flüge vom Lufthansa-Heimatstandort Frankfurt an. Zunächst werden mit zwei Maschinen vier Flughäfen in Spanien und Portugal angesteuert mit dem Ziel, 400.000 Passagiere zu befördern. Mit einem weiteren Ausbau wird gerechnet.

Der Frankfurter Flughafen bemüht sich inzwischen stark um Billigflieger, weil dieser Markt noch wächst und der Airport dringend seine ausgebauten Kapazitäten füllen muss. Politisch ist dies in Hessen umstritten.

Lufthansa bedient Frankfurt bislang mit seiner klassischen Marke und setzt auf Umsteiger und Langstrecken. Ähnlich war dies bislang in München, wo Eurowings bereits diesen Sommer mit 30 neuen Zielen auf den Markt geht. Die Reaktion der Kunden seien sehr positiv, sagte Garnadt. Lufthansa wolle dieses Marktsegment nicht ausblenden. Die Erfahrungen in München ermutigten Lufthansa auch in Frankfurt diesen Weg zu gehen.

Niedrigere Kosten als Kernmarke

Möglich wird das Wachstum der Eurowings auch durch das Anmieten von 33 Maschinen der Air Berlin samt Besatzung . Eurowings hat deutlich niedrigere Kosten als die klassische Lufthansa.