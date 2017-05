Die Lufthansa will ihren kriselnden Rivalen Air Berlin übernehmen. Bei der Hauptversammlung berichtete Airline-Chef Spohr zudem über eine nahende Lösung im Gebührenstreit mit Fraport.

Die Lufthansa will ihren nationalen Konkurrenten Air Berlin komplett übernehmen. Unternehmenschef Carsten Spohr sieht allerdings zuvor den Air-Berlin-Großaktionär Etihad in der Pflicht, Air Berlin zu entschulden. "Die Schuldenfrage kann nur Abu Dhabi lösen", sagte Spohr am Rande der Hauptversammlung am Freitag in Hamburg. Das sei auch den dortigen Verantwortlichen klar. Spohr hatte am vergangenen Montag im Gefolge von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Gespräche in dem Emirat geführt.

Die kartellrechtlichen Probleme bei einer Übernahme der deutschen Nummer zwei durch die Nummer eins bezeichnete Spohr als "lösbar". Schließlich hätten in der Vergangenheit auch British Airways und Air France kleinere nationale Konkurrenten übernehmen dürfen. Die Lösung der kartellrechtlichen Probleme liege klar in der Verantwortung der Lufthansa.

Noch keine Einigung im Gebührenstreit

Air Berlin hat Schulden von rund 1,2 Milliarden Euro angehäuft und in diesem Jahr weitere hohe Millionenspritzen der Etihad erhalten. Spohr zeigte sich zufrieden, dass die Berliner mit der Air Berlin Aeronautics GmbH eine zweite Fluggesellschaft gründen, in welche die 38 bereits an die Lufthansa vermieteten Jets verlagert werden könnten. Die verbliebene Air Berlin mit noch 75 Jets könnte nach den Plänen in die Lufthansa-Tochter Eurowings integriert werden.

Auf der Hauptversammlung fand Spohr auch deutliche Worte zum Thema Landegebühren am Frankfurter Flughafen. "Als größte Enttäuschung des Jahres" bezeichnete der Konzernchef das Vorgehen des Betreibers Fraport, der dem Billigflieger Ryanair starke Rabatte eingeräumt hat. Lufthansa verlangt ähnliche Nachlässe von Fraport. Beide Unternehmen haben sich nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen angenähert.

So gut wie einig mit Fraport

Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sind die Verhandlungen aber sehr weit gediehen. Spohr wird mit den Worten zitiert: "Wir haben uns grundsätzlich mit Fraport auf ein Paket von drei Jahren geeinigt, das uns Kostensenkungen liefern wird auf dem Niveau, was Ryanair bekommt."

"Damit können wir auf die angekündigte einseitige Reduzierung von Gebühren wahrscheinlich verzichten." Sowohl Fraport als auch Lufthansa betonten später, es gebe noch keine endgültige Einigung.

