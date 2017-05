Verzieht sich die dicke Luft am Frankfurter Flughafen wegen der Rabatte für Ryanair? Nach langem Streit berichtet Lufthansa von Zugeständnissen, die Fraport bei den Gebühren mache. Das heilt nicht alle Wunden.

Den Durchbruch in den Verhandlungen mit Fraport verkündete Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Freitag der Hauptversammlung in Hamburg, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. "Wir haben uns grundsätzlich mit Fraport auf ein Paket von drei Jahren geeinigt, das uns Kostensenkungen liefern wird auf dem Niveau, was Ryanair bekommt", sagte der Konzernchef zufrieden. "Damit können wir auf die angekündigte einseitige Reduzierung von Gebühren wahrscheinlich verzichten." Die Gespräche liefen aber noch weiter.

Die Kranich-Fluglinie hatte vor wenigen Tagen bereits von einer Annäherung in dem Clinch gesprochen, aber keine Details genannt. Zuletzt war das Thema auch im Landtag diskutiert worden, außerdem hatte sich Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in die zwischenzeitlich festgefahrenen Verhandlungen eingeschaltet.

Spohr immer noch sauer auf Fraport

Die Lufthansa hatte Fraport wegen Gebührennachlässen für den Rivalen Ryanair am größten deutschen Flughafen mit Konsequenzen gedroht. Hintergrund des Streits sind die neuen Flughafengebühren in Frankfurt. Fraport-Chef Stefan Schulte wollte mit dem Vorstoß vor allem neue Fluglinien nach Frankfurt locken. Ryanair wird mit den neuen Gebühren aus Sicht der Lufthansa bevorzugt worden. Die Lufthansa sprach davon, dass ihr auf den Europa-Strecken ein finanzieller Nachteil in Höhe von 200 Millionen Euro entstehe.

Ganz gekittet ist das Verhältnis mit der Einigung aber nicht. Sauer ist Spohr auf Fraport nämlich immer noch: "Wir wurden von Fraport erst am Vorabend der Ryanair-Pressekonferenz informiert." Das Vorgehen von Fraport beunruhige die Lufthansa nicht nur als Großkunde, sondern auch als Aktionär. Die Lufthansa hält acht Prozent der Flughafen-Aktien.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 05.05.2017, 19.30 Uhr