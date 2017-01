Die Lufthansa sucht in diesem Jahr an ihrem Standort Frankfurt 800 neue Flugbegleiter. Insgesamt soll es im gesamten Konzern 3.000 neue Mitarbeiter geben.

Es gehe bei den gesuchten Flugbegleitern zunächst um neue Mitarbeiter für bestehende Stellen, um Personalwechsel auszugleichen, sagte ein Sprecher der Lufthansa am Mittwoch hessenschau.de. Am Ende könnte die Zahl der Stellen aber auch steigen. "Es ist auch Wachstum geplant", sagte er.

Insgesamt will der Lufthansa-Konzern in diesem Jahr 3.000 neue Mitarbeiter einstellen, darunter 2.200 Flugbegleiter. Am Standort Frankfurt werden 800 neue Stewardessen und Stewards gesucht, in München 600, bei Eurowings 200, bei Swiss 500 und bei der österreichischen AUA 100.

Insgesamt beschäftigt die Lufthansa derzeit 20.000 Flugbegleiter. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen in mehreren Städten Bewerbercastings für neues Kabinenpersonal veranstaltet, was zu einem Ansturm tausender Bewerber geführt hatte. In diesem Jahr verweist die Lufthansa Interessenten zunächst auf eine Bewerberseite im Internet .