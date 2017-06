Die Lufthansa will fünf ihrer 14 Großraumflieger vom Typ A380 nach München verlegen. Frankfurt ist der Airline als Drehkreuz zu teuer geworden. Die Hessen-SPD glaubt den Schuldigen zu kennen.

Ab März 2018 sollen fünf Airbus A380 der Lufthansa ihren Dienst nicht mehr von Frankfurt, sondern von München aus verrichten. Das teilte die Airline am Dienstag mit. Sie sollen von dort aus Los Angeles, Hongkong und Peking anfliegen.

500 neue Stellen in München geplant

In München ersetzen die Superjets mit 509 Plätzen kleinere Flugzeuge vom Typ A340-600, in denen nur 297 Passagiere Platz finden. Insgesamt will die Lufthansa ihre Langstrecken-Kapazität in der bayerischen Landeshauptstadt so um 17 Prozent erhöhen. Laut Mitteilung sollen dadurch am Standort 500 neue Arbeitsplätze entstehen.

Als Grund gab Lufthansa wirtschaftliche Überlegungen an. Das Unternehmen hatte schon länger angekündigt, seine internationalen Umsteigerverkehre von Frankfurt auf andere Flughäfen wie München oder Wien zu verlagern. "Frankfurt ist für uns mit Abstand das teuerste Drehkreuz", hatte Vorstandsmitglied Harry Hohmeister kürzlich der Touristik-Fachtzeitschrift FVW gesagt.

Fraport bedauert Entscheidung

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport reagierte enttäuscht auf die Ankündigung. "Wir bedauern die Entscheidung der Lufthansa und halten sie für falsch", sagte ein Fraport-Sprecher. Es sei schon länger zu beobachten, dass die Lufthansa ihre Fernverbindungen verlagere.

Es gehe hier aber ausschließlich um Interkontinentalflüge. Mit den von Fraport gewährten Gebührenrabatten für Billigflieger, allen voran die irische Ryanair, habe die Entscheidung nichts zu tun. Das Rabatt-Programm hatte das einst gute Verhältnis zwischen Fraport und Lufthansa schwer beschädigt.

Auch eine Lufthansa-Sprecherin bestritt, dass die Billigflieger-Rabatte bei der jüngsten Entscheidung eine Rolle gespielt hätten. Allerdings hatte Hohmeister in dem FVW-Interview auch betont, dass zwei Drittel der Lufthansa-Langstrecken-Passagiere Umsteiger seien. "Wenn nun ein Low Coster dafür sorgt, dass Zubringerflüge nicht mehr rentabel sind, steuern wir die Passagiere über andere Hubs."

SPD-Landeschef sieht Schuld bei Landesregierung

SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel sprach von einem "schwarzen Tag für Frankfurt und das Land". Mit der Entscheidung der Lufthansa seien der Abbau von Arbeitsplätzen und ein Umsatzverlust für Fraport verbunden. Er gab der schwarz-grünen Landesregierung die Hauptschuld an dem Abzug.

Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) habe eine Gebührenordnung zugunsten von Ryanair genehmigt, die Lufthansa nur als Provokation verstehen konnte, so Schäfer-Gümbel. "Wenn die Lufthansa jetzt Ernst macht mit der Verlegung der Maschinen nach München, dann hat diese Landesregierung die Arbeitsplätze auf dem Gewissen."

Wirtschaftsminister appelliert an Verhandlungspartner

Al-Wazir sagte am Dienstag, er bedaure die Entscheidung der Lufthansa. Gleichzeitig appellierte er an das Unternehmen und an Fraport, weiter lösungsorientiert im Gespräch zu bleiben. Beide Unternehmen zählten zu den wichtigsten Arbeitgebern in der Region. Auf Schäfer-Gümbels Kritik ging der Wirtschaftsminister nicht ein.

Anders der Fraktionschef der CDU, Michael Boddenberg. Größter Hemmschuh bei der Entwicklung des Frankfurter Flughafens sei schließlich Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Boddenberg hatte Feldmann vorgeworfen, die Kapazitäten des Frankfurter Flughafens zurückfahren zu wollen und somit Arbeitsplätze zu gefährden. Die Stadt Frankfurt und das Land Hessen sind die größten Anteilseigner am Flughafenbetreiber Fraport.

Boddenberg zeigte sich aber auch optimistisch. Anders als in Frankfurt gebe es am Münchener Flughafen keine Entwicklung. "Wenn man langfristig operiert, und das wird die Lufthansa tun, dann wird man an Frankfurt nicht vorbeikommen."

Lufthansa will keine Frankfurter Jobs streichen

Tatsächlich strebt die Lufthansa ihrer Sprecherin zufolge auch in Frankfurt im kommenden Jahr "moderates Wachstum" an. Einzelheiten nannte sie nicht. Lufthansa-Jobs sollen in Frankfurt aber nicht wegfallen, betonte sie.

Laut Mitteilung will die Airline ab Sommer 2018 das kalifornische San Diego fünf Mal pro Woche von Deutschlands größtem Airport aus anfliegen.