Die rund 45.000 Landesbeschäftigten erhalten ab März mehr Geld. Außerdem Teil des Tarifabschlusses vom Freitag: ein hessenweites Jobticket und ein Burka-Verbot.

Die rund 45.000 Angestellten im öffentlichen Dienst in Hessen bekommen in den nächsten zwei Jahren insgesamt 4,2 Prozent mehr Gehalt. Das sieht der Tarifabschluss vor, auf den sich das Land und die Gewerkschaften am Freitag nach zweitägigen Beratungen geeinigt haben.

Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) und Vertreter der Gewerkschaften stellten die Ergebnisse am Nachmittag am Verhandlungsort in Dietzenbach (Offenbach) vor.

Zwei-Prozent-Steigerung zum 1. März

Demnach steigen zum 1. März die Gehälter um zwei Prozent, am 1. Februar 2018 noch einmal um 2,2 Prozent. Die Ausbildungsvergütung wird um jeweils 35 Euro angehoben.

Außerdem können Landesbeschäftigte ein hessenweites Jobticket für den öffentlichen Nahverkehr kostenfrei nutzen. Fachkräfte sollen durch eine neue Zulage geworben werden.

Gewerkschaften wollen Ergebnis auch für Beamte

Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi, Wolfgang Pieper, sprach von einem Erfolg. Ursprünglich hatten die Gewerkschaften sechs Prozent mehr Gehalt gefordert. Sie wollen, dass das Ergebnis auch auf die Landesbeamten übertragen wird. Die Landesregierung lehnt das ab.

Innenminister Beuth sagte, das ordentliche Plus bei den Löhnen stehe im Einklang mit der Schuldenbremse.

Verbot der Gesichtsverschleierung im Tarifvertrag

Laut dem neuem Tarifvertrag dürfen Beschäftigte im Dienst nicht ihr Gesicht verhüllen - beispielsweise durch Verschleierungen mit Niqab oder Burka.

Die Gewerkschaften haben dem zugestimmt, betonten aber, dies sei für das Land eine Bedingung für den Tarifabschluss gewesen.

Einigung nach Marathon-Sitzung

Hessen war 2004 aus der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) ausgetreten und verhandelt seitdem in Eigenregie mit den Gewerkschaften.

Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst im übrigen Bundesgebiet hatten sich TdL und Gewerkschaften bereits im Februar auf insgesamt 4,35 Prozent mehr Geld innerhalb von zwei Jahren geeinigt .

Sendung: hessenschau kompakt, 3.03.2017, 16.45 Uhr