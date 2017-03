Keine Lust auf rohes Fleisch und harte Arbeit: Junge Menschen entscheiden sich kaum noch für eine Metzger-Lehre. Der fehlende Nachwuchs gefährdet in Hessen mittlerweile die Existenz vieler Betriebe.

Den guten alten Fleischwolf hat Jochen Biermann behalten. Oft bekommt der Metzgermeister von seinen damaligen Kunden noch zu hören, dass sie ihn sehr vermissen würden. Im vergangenen August haben die Biermanns ihr Geschäft aus Altersgründen dicht gemacht. Kinder haben sie nicht. Seit 1933 existierte der Betrieb, 1983 übernahmen Biermann und seine Frau Angelika das Zepter in der Metzgerei Engel im Hanauer Stadtteil Steinheim.

Mehr als 280 Betriebe haben geschlossen

Gerne hätten sie das Traditionsgeschäft in andere Hände gegeben. "Aber wir haben schlichtweg keinen Nachfolger gefunden", erzählt Angelika Biermann im Gespräch mit hessenschau.de. Die Seniorin sucht nach Gründen: "Viele sind nicht mehr bereit, körperlich schwer zu arbeiten. Mit Blut und Innereien zu tun zu haben, schreckt ab." Dabei sei es ein attraktiver Beruf, und Fleisch ja etwas Kostbares, betont sie.

Weitere Informationen Immer weniger Lehrlinge In Hessen wurden im Jahr 2015 insgesamt 295 Fleischer und 284 Fachverkäufer ausgebildet. Im Jahr 2010 waren es 425 Fleischer und 483 Fachverkäufer. Im Jahr 2000 lag die Zahl noch bei 683 Fleischern und 718 Fachverkäufern. Ende der weiteren Informationen

In Hanau (Main-Kinzig) haben zuletzt zwei Fleischerbetriebe aufgehört. Die Schließungen stehen für den anhaltenden Schwund von Metzgerläden in Hessen. Dies geht aus einer noch unveröffentlichten Statistik für das Jahr 2016 hervor, die hessenschau.de vorliegt. Danach ist die Zahl der handwerklichen Fleischerbetriebe gegenüber 2010 (1.489) um gut 280 auf 1.205 Geschäfte zurückgegangen - Filialen nicht berücksichtigt.

Jede dritte Lehrstelle bleibt unbesetzt

Hauptursache ist nach Angaben des Deutschen Fleischerverbandes (DFV) der demografische Wandel. Dabei boome das Handwerk, sagt DFV-Sprecher Klaus Hühne hessenschau.de. Doch trotz der guten Geschäfte gibt es kaum noch Nachwuchs. Der Rückgang ist alarmierend. In Hessen wurden 2015 nur 295 Fleischer sowie 284 Fachverkäufer ausgebildet. Im Jahr 2000 waren es noch 683 Fleischer und 718 Verkäufer - ein Minus von über 40 Prozent.

Hessen kommt sogar noch glimpflich davon. Laut DFV verläuft der Rückgang hierzulande langsamer. In anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen sei der Schwund stärker, so Hühne. Generell sei in Ballungsräumen die Situation angespannt. Der Nachwuchsmangel ist inzwischen so gravierend, dass jede dritte Lehrstelle nicht mehr besetzt werden kann.

Lieber Abi statt früh morgens Würste machen

Mit diversen Maßnahmen versucht der Verband den Azubi-Schwund aufzuhalten. Bislang scheinen Anzeigenkampagnen oder das verstärkte Werben um Nachwuchs im Internet (www.fleischerberufe.de ) nur wenig zu fruchten. Jugendliche machen lieber Abi und gehen danach studieren. Viele schreckt der frühe Arbeitsbeginn und Schichten am Wochenende ab.

Die Biermanns sind nach über 30 Jahren Metzger-Leben in Rente. Trotzdem machen sie sich Gedanken, wie es mit ihrem Handwerk weitergeht. "Immer mehr Menschen ernähren sich vegetarisch. Selbst in Schulen wird teilweise gesagt, dass man kein Fleisch essen soll", meint Angelika Biermann skeptisch. Ihren Mann lässt das kalt. Das Hackfleisch, das er privat durch den Fleischwolf dreht, ist bei Freunden immer noch der Renner.