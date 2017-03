Der Pharmakonzern Biotest aus Dreieich könnte bald in chinesischem Besitz sein. Die Milliarden-Offerte erwischte die Stadt völlig unvermittelt. Sie fordert nun eine Standort-Garantie.

"Wir wurden kalt erwischt, wussten von nichts", sagte Dreieichs Bürgermeister Dieter Zimmer (SPD) am Donnerstag hessenschau.de. Erst am Morgen war er informiert worden, dass der in Dreieich (Offenbach) ansässige Pharmakonzern Biotest an einen chinesischen Investor verkauft werden soll. Da war die Meldung schon einige Stunden auf dem Markt, nachdem Biotest kurz vor Mitternacht die Kaufabsicht aus Fernost öffentlich gemacht hatte.

Das im S-Dax notierte Unternehmen ist in Dreieich der wichtigste Arbeitgeber. Nach Angaben von Zimmer sind über 1.000 Menschen für den Arzneimittelhersteller am Stammsitz tätig. Der Rathauschef spricht von einem "wichtigen Faktor" für die Stadt. Zugleich forderte er als "wichtige Bedingung für den Abschluss einer Vereinbarung eine Standort- und Arbeitsplatzgarantie".

Mitarbeiter auf Betriebsversammlung informiert

Die Mitarbeiter sind am Donnerstag in einer Betriebsversammlung über die Offerte informiert worden. Der Betriebsrat wollte sich auf Nachfrage von hessenschau.de nicht zu den Plänen äußern. Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen laut Mitteilung vom späten Mittwochabend die Verhandlungen mit der chinesischen Investmentgruppe Creat Group Corporation, kurz Creat.

Der Interessent will demnach 19 Euro je Vorzugsaktie und 28,50 Euro je Stammaktie zahlen. Das entspricht einem Kaufpreis von 940 Millionen Euro. Inklusive der Nettofinanzverschuldung und Pensionsrückstellungen in Höhe von rund 360 Millionen Euro bewertet Creat die Firma südlich von Frankfurt mit rund 1,3 Milliarden Euro. Die Anleger sind begeistert: Am Donnerstag legten die Papiere um rund 25 Prozent zu.

Jobplatz-Garantie für Mitarbeiter

Biotest, ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln, beschäftigt weltweit rund 2.500 Mitarbeiter. Am Stammsitz hatte das Unternehmen zuletzt einen dreistelligen Millionenbetrag in eine neue Produktionsstätte investiert. Durch das Projekt sollten mehrere hundert Arbeitsplätze entstehen. "Biotest hat seine Anstrengungen in Dreieich in den letzten Jahren erheblich ausgebaut", hob Zimmer hervor.

Weitere Informationen Chinas Investoren auf Übernahme-Tour Chinesische Firmen haben ihre Zukäufe im Vorjahr vervielfacht. So übernahm der Hausgerätehersteller Midea den deutschen Roboterbauer Kuka. Im Visier stand zudem der Maschinenbauer Aixtron, bei dem der Kauf jedoch an Sicherheitsbedenken der USA scheiterte. Ende der weiteren Informationen

Dem Bürgermeister dürfte es gefallen, dass Creat weitreichende Zusagen an Biotest gemacht hat. So wollen die Asiaten die Zentrale in Dreieich sowie Firmenname, Marken und Produktbezeichnungen belassen. Zudem werde an geltenden Betriebsvereinbarungen, Tarifverträgen und der betrieblichen Mitbestimmung festgehalten. Dies solle in einem Vertrag über fünf Jahre vereinbart werden, verlautbarte Biotest.

Probleme verhageln Jahresbilanz

Noch aber ist nichts entschieden. Die Gespräche dauerten an und es gebe keine Garantie für ein Angebot in dieser Form, betonte Biotest. Der Investor bemüht sich zurzeit um eine Vereinbarung mit der Eigentümerfamilie Schleussner. Sie hält gut die Hälfte der Biotest-Stammaktien.

Der zuletzt von einigen Rückschlägen gebeutelte Arzneimittelhersteller erhofft sich von den Asiaten finanzielle Unterstützung bei künftigen Investitionen. Erst am Donnerstag veröffentlichte Biotest Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr, die einen Verlust von rund 46 Millionen Euro auswiesen. Vor allem in den USA gab's zuletzt Probleme. Mit chinesischer Hilfe will Biotest auf Dauer wieder profitabler werden.