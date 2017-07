Fahrbahn-Sanierung am Knotenpunkt

Zu viele Unfälle bei Nässe: Das Mönchhof-Dreieck bekommt in den kommenden Nächten eine Verjüngungskur. Dafür wird die Autobahn in Richtung Frankfurt an dem Knotenpunkt gesperrt.

Ab Freitagabend ist ein Teil des Mönchhof-Dreiecks bei Rüsselsheim nachts gesperrt. Grund ist eine Fahrbahnsanierung. Nach Angaben der Verkehrsbehörde Hessen Mobil ist ein Teil der Fahrbahn am Mönchhof-Dreieck bei Nässe rutschig. Es soll dort bei Regen wiederholt zu Unfällen gekommen sein.

Deshalb wird nun die Fahrbahn mit einem Wasserstrahl unter Hochdruck gereinigt. Dann wird eine dünne Asphaltschicht neu aufgetragen.

Die Arbeiten dauern drei Nächte bis Montag früh. Die Auffahrt von der A67 aus Darmstadt auf die A3 Richtung Frankfurt wird dann gesperrt. Der Verkehr wird über die A3, Anschlussstelle Raunheim, umgeleitet.

Die Sperrung dauert jeweils von 22 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. Im Berufsverkehr am Montagmorgen soll der Verkehr wieder normal fließen.

Sendung: hr-iNFO, 14.7.2017, 6 Uhr