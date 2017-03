Die Belegschaft des Arzneimittelherstellers Mundipharma will sich nicht einfach ihrem Schicksal ergeben. Am Dienstag protestierten rund 200 Mitarbeiter gegen die geplante Werksschließung in Limburg. Die Geschäftsleitung kündigte an, bald "sachgerechte Lösungen" zu finden.

Es hatte etwas von einem Trauerzug. Etwa die Hälfte der rund 400 Mitarbeiter von Mundipharma in Limburg zog am Dienstag um kurz nach zwölf Uhr aus dem Hauptgebäude und versammelte sich für eine Kundgebung vor dem Werk. Die Fahnen der Gewerkschaft IG BCE flatterten im Wind, laute Tröten machten Unterhaltungen kaum möglich. Dutzende Plakate wurden in die Luft gehalten. Die Mitarbeiter wollten ein Zeichen setzen, wie sie sagen - auch wenn die Situation ziemlich hoffnungslos erscheint.

Als "Kanonenfutter" und "Bauernopfer", wie es auf einigen Plakaten steht, so sieht sich die Belegschaft. Am Dienstag vor einer Woche waren die Pläne der Geschäftsleitung bekannt geworden, von 770 Stellen des Arzneimittelkonzerns in Deutschland nur rund 165 Stellen zu erhalten. Aber es wird auch deutlich, wie groß die Enttäuschung bei der Belegschaft ist. "Mundipharma - mehr als eine Firma", steht auf einem Plakat. Direkt darunter: ein blutendes Herz.

Mitarbeiter sind paralysiert

"Wir haben sehr viele langjährige Mitarbeiter. Die lebten für Mundipharma und sie sehen sich als Teil der Mundipharma-Familie. Das Bild ist an einem Tag zerstört worden", sagt Christiane Mandl, die stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrats. Seit der Mitteilung am vergangenen Dienstag, dass das Werk in Limburg dichtgemacht werden soll, seien die Mitarbeiter wie paralysiert. Es herrsche Trauerstimmung.

Zur Protestaktion heute sind auch Lokal- und Landespolitiker gekommen. Der Limburger Bürgermeister Marius Hahn (SPD) hielt eine kurze Ansprache und sagte den Mitarbeitern seine uneingeschränkte Solidarität zu. Erst am Montagabend hatte die Limburger Stadtverordnetenversammlung eine Resolution verabschiedet, in der sie Mundipharma aufruft, ihre "sehr risikobehaftete Entscheidung noch einmal zu überdenken".

"Pharmabranche hat sich gewandelt"

Mundipharma will den Bereich Forschung nach Cambridge in Großbritannien verlagern. Produktion und Verpackung sollen an Auftragsfirmen vergeben werden. Der Grund: Die Pharmabranche habe sich gewandelt, hieß es von der Geschäftsführung, es müsse mehr auf Kooperationen gesetzt werden. In Limburg könne das Volumen nicht produziert werden, das benötigt werde.

In Limburg sollen den Plänen zufolge alle rund 400 Jobs wegfallen. Ob es eine Beschäftigungsgesellschaft geben wird, ist noch unklar. Das Werk soll bis Ende 2018 geschlossen werden.

Christiane Mandl vom Betriebsrat reichen diese Erklärungen nicht. "Wir fordern erst einmal umfassende Informationen. Wir wissen noch nichts über die Hintergründe, wir wissen auch nichts darüber, wie sich die Firma diesen strukturellen Abbau vorstellt." Erst wenn alle betriebswirtschaftlichen Informationen offenliegen, könne der Betriebsrat über Details wie Sozialpläne verhandeln.

Geschäftsleitung: "Sachgerechte Lösungen finden"

Mundipharma-Geschäftsführer Dietmar Leitner erklärte am Dienstag, er habe Verständnis für die Verunsicherung der Belegschaft. Das Unternehmen wolle sich bemühen, sachgerechte Lösungen zu finden und hoffe auf baldige konstruktive Gespräche mit dem Betriebsrat.

Der Betriebsrat aber plant für die kommende Woche schon die nächste Protestaktion. Dann sollen Ministerpräsident Volker Bouffier und der hessische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel eingeladen werden.