Das denkmalgeschützte Firmengelände von Mundipharma an der Limburger Mundipharmastraße. Bild © Mundipharma Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Wikicommons/CC BY-SA 3.0 DE)

Der Arzneimittelkonzern Mundipharma will massiv Stellen in Deutschland abbauen und seinen Standort in Limburg mit mehr als 400 Mitarbeitern schließen. Bürgermeister Hahn reagierte schockiert.

"Das ist ein Schock für uns alle", sagte Limburgs Bürgermeister Marius Hahn (SPD). Das Unternehmen Mundipharma stellte am Dienstag Pläne vor, nach denen es seine Produktion in Limburg auflösen will. Dies sei "ein für die Mitarbeiter schwieriger, angesichts der kontinuierlichen Unterauslastung der Produktion in Limburg jedoch unumgänglicher Schritt", sagte Mundipharma-Geschäftsführer Dietmar Leitner laut einer Mitteilung.

Konkret bedeutet das: Von den laut einem Unternehmenssprecher bisher 770 Mundipharma-Mitarbeitern in Deutschland sollen nur noch 165 Stellen erhalten bleiben.

Bisheriges Gelände zu groß für verbleibende Aufgaben

Seit 1975 ist Limburg Sitz des Unternehmens. Derzeit sind dort 406 Menschen beschäftigt. Die hier beheimatete Produktion soll aufgelöst und künftig durch Auftragsunternehmen erledigt werden. Forschung und Entwicklung würden künftig im englischen Cambridge stattfinden. "Ernst und bedrückt" sei die Stimmung am Dienstag gewesen, als die Geschäftsleitung der Belegschaft die Pläne vorstellte, sagte der Unternehmenssprecher zu hessenschau.de.

In Deutschland verbleiben sollen Marketing und Vertrieb. Das bisherige Gelände in der Limburger Mundipharmastraße sei dafür aber ungeeignet, sagte der Sprecher - es sei viel zu groß. Wenn die Pläne umgesetzt werden, suche das Unternehmen einen neuen Standort - ob der in Limburg oder anderswo liegt, ist unklar.

Stadt Limburg setzt auf Landesregierung

Limburgs Bürgermeister Hahn will jedenfalls möglichst schnell Kontakt mit der Landesregierung aufnehmen, teilte die Stadt mit - in der Hoffnung, dass möglichst viele Arbeitsplätze und der Standort erhalten bleiben. "Die Auswirkungen des Brexit haben wir uns ganz anders vorgestellt", sagte Hahn.

Mundipharma ist ein forschender Arzneimittelhersteller und hat sich insbesondere auf Schmerzmedikamente spezialisiert wie Betaisadona oder das Betäubungsmittel Paladon.