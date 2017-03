Das denkmalgeschützte Firmengelände von Mundipharma an der Limburger Mundipharmastraße. Bild © Mundipharma Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Wikicommons/CC BY-SA 3.0 DE)

Nach der Ankündigung des Arzneimittel-Herstellers Mundipharma, Limburg zu verlassen, rät die Agentur für Arbeit den mehr als 400 betroffenen Mitarbeitern zur Eile. Was bedeutet die Standort-Schließung zudem für Stadt und Region? Ein Überblick.

Die Frage, was nach der Ankündigung von Mundipharma, den Standort in Limburg schließen zu wollen, aus den rund 400 Mitarbeitern wird, die ihren Job sicher bis spätestens Ende 2018 verlieren werden, muss für jeden Einzelnen individuell geklärt werden. Möglicherweise wird es für eine gewisse Zeit eine Beschäftigungsgesellschaft geben. Das ist in solchen Prozessen häufig der Fall, um die Entlassungswelle zu strecken und Mitarbeiter neu zu qualifizieren. Die Verhandlungen der Firma Mundipharma mit ihrem Betriebsrat, ohne den in diesem Fall nichts geht, beginnen offiziell am Montag.

Die Agentur für Arbeit in Limburg rät den Betroffenen, "sofort strategisch zu überlegen, ob man nicht gleicht tätig werden möchte". Später drängten alle gleichzeitig mit sehr ähnlichen Qualifikationen auf den Arbeitsmarkt, sagte Arbeitsagentur-Sprecher Ralf Fischer am Mittwoch zu hessenschau.de. "Frühzeitig reagieren ist wichtig. Wir stehen ab sofort bereit. Besser das Heft in die Hand nehmen und nicht zur Manövriermasse werden." In Limburg gebe es nicht viele Industriebetriebe. Für die Mitarbeiter, die aus der Produktion entlassen würden, sei das ein Problem. Immerhin gebe es "sehr gute Verkehrswege für Pendler in das Rhein-Main-Gebiet".

Die Stadt Limburg hofft auf den Bereich Marketing und Vertrieb. Dort will Mundipharma nach eigenen Angaben 165 Beschäftigte, überwiegend Außendienstmitarbeiter, halten. "Wir sind der Meinung, für diese Gruppe ist Limburg ein guter Standort. Ziel ist, diese Reststruktur hier zu halten", sagte der Sprecher der Stadt, Johannes Laubach, am Mittwoch.

Geplant ist, dass die Umstrukturierung des Außendienstbereichs mit den 165 verbleibenden Mitarbeitern bis Ende September 2017 abgeschlossen sein soll. Bis Ende September 2018 soll der Bereich Produktion und Verpackung den Standort Limburg verlassen haben.

Bis Ende 2018 soll die Forschung am Standort Cambridge in England konsolidiert sein. Das heißt, die strategische Neuausrichtung dort soll dann abgeschlossen sein. Den Standort Cambridge nennt Mundipharma "ideal", man habe "gerade im Bereich Biotech Zugang zu vielen wissenschaftlichen Bereichen, was den Abschluss von Partnerschaften enorm erleichtere".

Den Gebäudekomplex von Mundipharma kennt jeder in der Region, das Ensemble ist quasi das Tor zur Stadt, prägt sie architektonisch und steht zudem unter Denkmalschutz. "Die Stadt will eine vernünftige Nutzung des Geländes. Wir haben ein Interesse daran, dass die Gebäude nicht irgendwie leer stehen oder verkommen", sagte Stadt-Sprecher Laubach. Man wolle bei der Vermarktung des Geländes helfen. Was Mundipharma dort plane, sei bislang nicht bekannt.

Bleiben wird die Firma wohl nicht. "Das jetzige Gebäude ist viel zu groß für die geplanten 165 Mitarbeiter, die ja Außendienstmitarbeiter und damit viel unterwegs sind", erklärte ein Mundipharma-Sprecher. "Deswegen wird die Suche nach einem neuen Standort außerhalb des Gebäudes aufgenommen." Ob dieser neue Standort dann noch in Limburg oder überhaupt in Hessen ist, sei derzeit offen, sicher sei dieser Standort aber in Deutschland. "Gerade im Hinblick auf Markteinführungen haben wir kein Interesse daran, Deutschland zu verlassen."

Mundipharma wandert in einer Zeit von Deutschland, also Europa, nach Großbritannien ab, in der eigentlich mit einem Strom von Firmen in die Gegenrichtung gerechnet wird - auch in Limburg. Die Stadt will gerüstet sein. Der Sprecher erklärt: "Es gibt einen Auftrag der Stadtverordnetenversammlung, das ICE-Gelände in Richtung Brexit zu vermarkten."

Man sei zwar nicht so vermessen zu glauben, Brexit-Firmen steuerten den Standort Limburg an. Aber Limburg habe auf dem ICE-Gelände freie Flächen und es werde ein Konzept erarbeitet mit dem Ziel, Firmen dort anzusiedeln. "Firmen aus England drängen in die Ballungsgebiete wie etwa das Rhein-Main-Gebiet. Wir wollen uns als Ausweichmöglichkeit anbieten, es wird Bewegung in den Markt kommen." Möglicherweise kämen auf diese Art auch wieder neue Arbeitsplätze in die Region.