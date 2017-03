Eingang der Deutschen Börse in Frankfurt

Eingang der Deutschen Börse in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

Die EU-Kommission untersagte am Mittwoch die Fusion zwischen Deutscher Börse und London Stock Exchange zu Europas größtem Börsenbetreiber. Börsenchef Kengeter gab sich trotz der Entscheidung optimistisch, ebenso wie die hessische Landesregierung.

Nach der gescheiterten Fusion mit der London Stock Exchange setzt die Deutsche Börse auf Wachstum aus eigener Kraft. "Die Deutsche Börse ist auch allein sehr gut aufgestellt, um im globalen Wettbewerb mit anderen Börsenbetreibern bestehen zu können", erklärte Börsenchef Carsten Kengeter am Mittwoch in Frankfurt. Mittelfristig erwarte das Unternehmen ein jährliches Wachstum des Konzerngewinns von 10 bis 15 Prozent.

Zugleich bedauerte Aufsichtsratschef Joachim Faber die Entscheidung der EU-Kommission als "einen Rückschlag für Europa, für die Kapitalmarktunion und für die Brücke zwischen Kontinentaleuropa und Großbritannien".

Schäfer-Gümbel: "Scheitern mit Ansage"

Die heutige Entscheidung sei zu erwarten gewesen, sagte Ministerpräsdient Volker Bouffier (CDU). Die Deutsche Börse sei trotzdem weitherhin von herausragender Bedeutung. "Unsere Anstrengungen richten sich auch nach der gescheiterten Fusion darauf, die Zukunftsfähigkeit der Deutschen Börse zu sichern und den Finanzplatz Frankfurt zu stärken", so Bouffier.

Ähnlich sieht es auch Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Er sei zuversichtlich, dass sich die ausgezeichnete Entwicklung der Deutsche Börse auch ohne den Zusammenschluss fortsetzen werde.

SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel sieht in dem Aus für die Fusion ein "Scheitern mit Ansage". Er machte die hessische Landesregierung und den Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) mitverantworlich dafür: "So ein gewichtiges Fusionsvorhaben hätte von Anfang an auch politisch eng begleitet werden müssen, aber die Herren Bouffier, Schäfer und Schäuble haben einfach den Dingen ihren Lauf gelassen, statt gestaltend mitzuwirken."

Monopol-Stellung befürchtet

Die Entscheidung der EU-Kommission war am Mittwochvormittag bekannt geworden. Ihre Befürchtung: Der Zusammenschluss zwischen Deutscher Börse und London Stock Exchange hätte zu einer erheblichen Einschränkung des Wettbewerbs geführt, sagte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Auf dem Markt hätte die Fusion "ein De-Facto-Monopol" in bestimmten Finanzbereichen geschaffen. Die europäische Wirtschaft benötige aber gut funktionierende Finanzmärkte.

Das Aus für das ehrgeizige Vorhaben hatte sich schon länger angekündigt. Denn die London Stock Exchange (LSE) hatte sich geweigert, eine weitere Auflage der EU-Wettbewerbshüter zu erfüllen und ihren Mehrheitsanteil an der italienischen Anleihen-Handelsplattform MTS zu veräußern. Daher ging die Londoner Börse nach eigenem Bekunden schon Ende Februar nicht mehr davon aus, dass die Kommission die Fusion genehmigen wird.

Brexit erschwerte Vorhaben

Das Votum der Briten zum Austritt aus der Europäischen Union im vergangenen Juni hatte das im Februar 2016 angekündigte Projekt erschwert. Vor allem die Frage des rechtlichen Sitzes wurde seither noch kritischer gesehen als zuvor.

Vor dem Brexit-Referendum hatten sich die beiden Börsenbetreiber darauf festgelegt, dass die Dachgesellschaft der geplanten europäischen Superbörse ihren Sitz in London haben soll. Das sorgte am Finanzplatz Frankfurt für viel Kritik.

Ermittlungen gegegen Deutsche-Börse-Chef

Zusätzlich belastet wurde das Fusionsprojekt durch Ermittlungen gegen Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter wegen des Verdachts auf Insiderhandel, die Anfang Februar bekannt wurden. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen den Manager wegen eines millionenschweren Aktiengeschäfts gut zwei Monate, bevor die beiden Konzerne ihr Fusionsvorhaben öffentlich machten.