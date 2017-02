Gute Nachrichten für Schichtarbeiter und Nachteulen im RMV-Gebiet: Ab Dezember sollen die S-Bahnen am Wochenende auch nachts fahren - erstmal nur ein paar Linien, ab dem nächsten Sommer dann auf allen Strecken.

In Hamburg und Berlin ist es schon lange selbstverständlich: Die Bahnen fahren auch nachts - zumindest am Wochenende. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) kündigte nun am Dienstag an, ein "langgehegtes Wunschprojekt" endlich umzusetzen: Die S-Bahnen im RMV-Gebiet sollen durchgängig auch in der Nacht fahren, "Nachtschwärmer-Konzept" nennt der RMV das neue Angebot.

Bisher gab es für Menschen, die zu später Stunde unterwegs waren, nur die Option, in die Nachtbusse einzusteigen. "Ein durchgehender Nachtverkehr wird die Attraktivität des Rhein-Main-Gebietes deutlich stärken", sagte der Geschäftsführer des RMV, Knut Ringat.

Erst nur bis zum Hauptbahnhof

Die Umsetzung ist in drei Phasen geplant. Zuerst müssen noch die Modernisierungsarbeiten an dem elektronischen Stellwerk im S-Bahntunnel beendet werden. Fest steht: Ab Dezember 2017 sollen am Wochenende "einige S-Bahnlinien" und einzelne Regionalbahnstrecken bis zum Frankfurter Hauptbahnhof auch nachts fahren, erklärte ein RMV-Sprecher hessenschau.de.

Fahrten durch den S-Bahntunnel bleiben davon zunächst noch ausgeschlossen, der S-Bahntunnel bleibt bis August 2018 voraussichtlich zwischen 1:30 Uhr und 4:30 Uhr gesperrt. Bisher fährt nachts nur die Flughafenlinie S8.

Ab August durchgängiger Nachtverkehr

Ab August 2018 sollen laut RMV dann alle S-Bahn-Linien am Wochenende nachts fahren, ab Dezember 2018 sollen auch die Regionalbahnen dazu kommen. Ob ab dem nächsten Sommer auch werktags S-Bahnen nachts fahren werden, sei noch nicht klar. "Das machen wir von der Nachfrage abhängig, möglicherweise tut sich da was", sagte der RMV-Sprecher.