Kein Tresen und die Drinks soll der Gast selbst mixen – was nach Studentenparty klingt ist ein neues Bar-Konzept auf Edelniveau. Wie der Laden "Bonechina" in Frankurts Partyzentrum Alt-Sachsenhausen ankommt, erzählt Betreiber Sven Riebel im Interview.

Ganz in Blau: die Bonechina Bar in Frankfurt Bild © Steve Herud

35 edle Quadratmeter, rautenförmig gestaltete blaue Fliesen an der Wand und in der Mitte des Raumes ein großer Porzellan-Elefant, der Tonic Water speit – das Bonechina hat sich fein herausgeputzt. Motto der kleinen, stilvollen Bar mitten im eher für derbe Junggesellenabschiede bekannten Alt-Sachsenhausen ist denn auch "Der Elefant im Porzellan-Laden". Warum Betreiber Sven Riebel ausgerechnet diesen Standort gewählt hat, die Bar ohne Tresen auskommt und auf welche Gäste er sich freut, erzählt er im hessenschau.de-Interview.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

hessenschau.de: Ihre Bar Bonechina ist anders als andere Bars. Welches Konzept steckt dahinter?

Riebel: Das ist eigentlich gar keine Bar. Es ist eher eine Bar-Inszenierung. Wir wollen ein Miteinander erzeugen und versuchen, die Grenze zwischen Barmann und Gast aufzuheben. Bei uns gibt es keinen Tresen und die Gäste mixen sich ihre Drinks selbst.

hessenschau.de: Ist die klassische Bar denn out?

Riebel: Das hat gar nichts mit "in" oder "out" zu tun. Ich liebe aber Konzepte, die anders sind, als das, was man schon immer kennt. Der Gast hat ja die Möglichkeit, sich jeden Tag neu zu entscheiden, in welche Art Bar er gehen möchte. Vielleicht ist er an einen Bartresen gewöhnt. Da ist es doch viel interessanter mal einen Raum zu gestalten, der das eben nicht hat.

hessenschau.de: Gibt es schon in anderen Bars ein ähnliches Konzept?

Riebel: Ich kenne so ein Konzept noch nicht, bei dem so offen mit Gästen hantiert wird. Unser Thema für diesen Raum ist "Der Elefant im Porzellan-Laden", deswegen auch der Name "Bonechina". Das ist der Name für eine besonders edle Porzellan-Art. Diesem Porzellan wird bei der Entstehung Asche hinzugefügt und das Produkt bekommt dadurch einen besonderen Glanz.

hessenschau.de: Aber der Elefant in ihrem Laden ist ja nicht nur schön...

Riebel: ...nein, der ist auch praktisch. Aus ihm sprudelt selbstgemachtes Tonic Water, so dass die Gäste sich damit ihren eigenen Gin Tonic mischen können. Unser Tonic enthält wenig China-Rinde, wir haben viel mit Enzian gespielt. Das verleiht ihm eine erdig-florale Note.

hessenschau.de: Aber was, wenn ich gar keine Drinks zubereiten kann?

Riebel: Unsere Gäste können sich ihre Drinks selbst mixen – müssen das aber natürlich nicht. Wir assistieren auch gerne. Und wir haben hier alles im Blick, wer was und wie viel konsumiert. Unsere 35 Quadratmeter haben wir ganz gut unter Kontrolle. Und wir haben ja auch fertig gemischte Drinks in kleinen Fläschchen, die der Gast sich nehmen kann.

hessenschau.de: Rechnet sich ihr Konzept denn?

Riebel: Wir haben an drei Tagen geöffnet, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Am Wochenende kann man das Bonechina für private Veranstaltungen mieten. Für Barabende, oder auch Mode-Shootings oder einen Tatort-Dreh. Da kann ich mir viel vorstellen. Der Raum ist vielfältig einsetzbar und wir machen eine Mischkalkulation aus Barbetrieb und Vermietung. Wir leben ganz klar auch von den Veranstaltungen.

hessenschau.de: Auch die blauen Fliesen im Rautenmuster fallen auf. Sie erinnern an das Muster auf dem Apfelweinglas. Die Fliesen gehören zum Konzept und können gekauft werden.

Riebel: Ja, die so genannte "Frankfurter Fliese" wurde für uns entwickelt und man kann sie auch kaufen. Dass wir mit der Fliese in die Produktion gegangen sind, liegt daran, dass schon ganz viele Gäste angefragt haben, wo es sie denn zu kaufen gibt. Das war ursprünglich gar nicht unser Plan. Sie kommt so gut an, es wäre einfach ziemlich doof, wenn wir sie nicht zum Verkauf anbieten würden.

hessenschau.de: Welches Publikum wollen Sie mit Ihrer Bar ohne Barkeeper ansprechen?

Von außen ist die Bonechina Bar kaum zu erkennen. Die Hoffnung des Betreibers ist, dass allzu feierwütige Party-Horden an seinem Laden vorüber ziehen mögen. Bild © Steve Herud

Riebel: Der Barkeeper ist ja da, er steht nur nicht hinter dem Tresen, sondern mischt sich unters Publikum. Wer irgendwelche Kurzen für 1,50 Euro trinken will, der muss eben irgendwo anders in Alt-Sachsenhausen hingehen. Wir sprechen Leute an, die an Trinkkultur interessiert sind und Lust haben, einen Barabend zu erleben und auch mal etwas Neues auszuprobieren. Bei uns wird es aber keine wilde Party geben, wie in Alt-Sachsenhausen sonst üblich. Wir haben einen anderen Anspruch.

hessenschau.de: Warum ist das Bonechina dann ausgerechnet in Alt-Sachsenhausen? Passt es denn dorthin?

Riebel: Jeder Gastronom sucht neue Standorte, die attraktiv sind und an denen man etwas Neues machen kann. Ich denke, der Trend geht schon nach Sachsenhausen. Wir haben gemerkt, dass man dort auch wertige Bars und Gastronomie anbieten kann und das auch angenommen wird. Wir wollen die Frankfurter mal auf die andere Mainseite locken. Und tatsächlich: Sie kommen.

Das Gespräch führte Katrin Kimpel.