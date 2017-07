Server in einem Rechenzentrum.

Schon längst sind Rechenzentren Stromverbraucher Nummer eins in Frankfurt. Und der Hunger der Energiefresser wächst weiter. Im Westen der Stadt ist deswegen jetzt ein neues Umspannwerk ans Netz gegangen.

Der Energieversorger Mainova nahm das neue Umspannwerk am Mittwoch im Gallus-Viertel in Betrieb. Damit reagiere das Unternehmen nach eigenen Angaben auf die zunehmende Digitalisierung, die den Energiebedarf stetig steigert. Die Anlage kostete etwa zwölf Millionen Euro, der Bau dauerte drei Jahre.

Höchste Dichte an Rechenzentren bundesweit

Die Leistung des Umspannwerks reicht theoretisch aus, um rund 34.000 Haushalte zu versorgen. Die Mainova betreibt in Frankfurt 31 Umspannwerke, Versorger Süwag Energie elf.

Weitere Informationen Was sind Rechenzentren? Rechenzentren sind Knotenpunkte der digitalen Welt. Wer im Raum Frankfurt mit seinem Smartphone beispielsweise Youtube-Clips anschaut, Bilder versendet oder aus dem Urlaub eine Nachricht an die Lieben in der Heimat schreibt, kann mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass seine Daten durch eines der Frankfurter Rechenzentren laufen oder dort gespeichert werden. Im Zentrum verursachen die Daten etwa den sieben- bis zehnfachen Stromverbrauch wie auf dem Mobilgerät. Ende der weiteren Informationen

Frankfurt hat laut Stadtrat Jan Schneider (CDU) bundesweit die höchste Dichte an Rechenzentren. Nach Angaben des Telekommunikationsanbieters Telehouse sind es zwischen 25 und 30. Hinzu kommen zahlreiche Serverräume von Unternehmen. Etwa 20 Prozent des gesamten Frankfurter Stromverbrauchs gingen Ende des letzten Jahres auf das Konto der Daten-Zentren. Auf den Flughafen, der lange Jahre der größte Stromfresser Frankfurts war, entfielen knapp 19 Prozent.

Stromverbrauch einer Kleinstadt

Telehouse betreibt ein Rechenzentrum in direkter Nähe zum neuen Umspannwerk. Der Stromverbrauch der Anlage entspricht laut Geschäftsführer Bela Waldhauser in etwa dem einer Kleinstadt mit 30.000 Einwohnern. Auch im Ostend hat im letzten Herbst ein Rechenzentrum die Arbeit aufgenommen - und ein Ende des Ausbaus der digitalen Infrastruktur ist nicht in Sicht.

