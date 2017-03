In den nächsten fünf Jahren sollen rund 2.000 neue Wohnungen am Rebstockgelände entstehen.

2.000 Wohnungen in Innenstadtnähe

2.000 Wohnungen, eine eigene Schule: In Frankfurt wird ein weiteres neues Quartier entstehen. Trotz der Nähe zur Innenstadt soll es nicht nur zur Adresse für Topverdiener werden.

Es ist ein weiterer Schritt gegen die Wohnungsknappheit in Frankfurt: Nur vier Kilometer von der Innenstadt entfernt soll ein neues Wohnviertel entstehen. "Wir sehen hier ein Potenzial von rund 2.000 Wohnungen", sagte Oberbürgermeister Feldmann am Freitag. Zudem sei auf dem Areal in der Nähe des neu entstanden Europaviertels auch ausreichend Platz für eine weiterführende Schule.

Die Wohnungen in Zentrumsnähe sollen aber nicht nur den Topverdienern vorbehalten bleiben, wie der Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG Frankfurt Holding, Frank Junker, sagt. "Wir haben vor, hier 40 Prozent geförderten Wohnraum zu errichten sowie 15 Prozent der Flächen für gemeinschaftliches und genossenschaftliches Wohnen zur Verfügung zu stellen."

Baubeginn für 2020 geplant

Wie das Viertel aussehen soll, ist noch offen. Der Wettbewerb zur Gestaltung des Quartiers wird vermutlich zum Jahresende starten. In etwa drei Jahren könnten die Bauarbeiten beginnen, vermutet Junker. Er rechnet damit, dass das Projekt in fünf Jahren verwirklicht ist.

Das 18 Hektar große Areal, auf dem die Wohnungen entstehen sollen, liegt im Stadtteil Bockenheim und gehört zum Rebstockgelände. Momentan befindet sich dort noch der Betriebshof der Verkehrsgesellschaft VGF, der nun verlagert werden soll. Die Kleingartenanlagen und das Feldbahnmuseum, die ebenfalls auf dem Rebstockgelände liegen, sollen dagegen erhalten bleiben.

Noch ein Viertel

Es ist nicht das einzige neue Großprojekt, um den eklatanten Mangel an Wohnraum zu beheben. Anfang Februar hatte die Stadt konkrete Pläne zur Erschließung des Ernst-May-Viertels im Nordosten Frankfurts zwischen den Stadtteilen Bornheim, Seckbach und Preungesheim präsentiert. Hier sind bis zu 4.000 Wohnungen geplant.

Bis zum Jahr 2023 sollen rund 2.000 Wohnungen in einem ersten Abschnitt fertig sein. Die Gebäude dürfen bis zu sieben Geschosse haben. Ein Teil der A661 wird überdacht, um darauf eine Grünfläche anzulegen.