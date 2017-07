Am meisten verdienen die Menschen im Main-Taunus. Den größten Zuwachs in der Lohntüte hatten 2016 die Darmstädter - und das sogar deutschlandweit. Eine neue Statistik zeigt, wie hoch die Gehälter in den hessischen Kreisen und kreisfreien Städten sind. Es gibt große regionale Unterschiede.

Das mittlere Einkommen der Hessen stieg im vergangen Jahr um 47 Euro auf 3.370 Euro pro Monat. Das geht aus der aktuellen Entgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit hervor. Gezählt wurde nur das monatliche Brutto-Einkommen der Vollzeitbeschäftigten, nicht von Teilzeitangestellten und Selbstständigen.

Unter allen Bundesländern liegt Hessen damit auf Platz 2. Davor kommt nur Baden-Württemberg (3.449 Euro). Am Ende der Rangliste liegt Mecklenburg-Vorpommern mit 2.306 Euro. Der Mittelwert in Deutschland liegt bei 3.137 Euro. Zuerst hatte die Bild am Sonntag über die Statistik berichtet.

Main-Taunus mehr als 1.000 Euro über Werra-Meißner

Weitere Informationen Median-Werte Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit zieht das so genannte Median-Einkommen heran. Ein Median von 3.137 Euro bedeutet, dass die Hälfte der Einwohner mehr verdient, die andere Hälfte weniger als den genannten Betrag. Diese Messart hat den Vorteil, dass sie aussagekräftiger ist, weil sie Extremwerte ausgleicht. Ende der weiteren Informationen

Allerdings gibt es in Hessen große regionale Unterschiede: So liegt das mittlere Einkommen der Einwohner im Main-Taunus bei 4.051 Euro. Nur in zwei Landkreisen in Deutschland verdienen die Einwohner mehr - in Wolfsburg und in Erlangen. Im Werra-Meißner-Kreis liegt das Einkommen bei nur 2.890 Euro. Der Landkreis liegt damit hinter Hersfeld-Rotenburg und der Stadt Offenbach (beide 2.896 Euro).

Stärkster Anstieg in Darmstadt

Bundesweit am stärksten stieg das Einkommen im vergangenen Jahr in Darmstadt (+96 Euro). In Hessen folgen Marburg-Biedenkopf (+63 Euro) sowie Lahn-Dill (+61 Euro). Am wenigsten stieg das Gehalt dagegen in Hersfeld-Rotenburg (+7 Euro).

Insgesamt ist das Einkommen in 394 deutschen Landkreisen und Städten gestiegen, nur in sieben ging es zurück.

23. Juli 2017