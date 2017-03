Die Lederstadt? Auf den ersten Blick ist Offenbach das schon lange nicht mehr. Auf den zweiten schon noch. Allerdings ganz anders als früher - nicht nur wegen Hillary Clintons Handtasche.

Bild © AP Photo/ picture-alliance/dpa

Hillary Clinton trägt eine Tasche von Tsatsas - und damit ein Lederprodukt made in Offenbach. Tsatsas ist ein Familienbetrieb, spezialisiert auf hochwertige und hochpreisige Taschen. "Wir stellen unsere Produkte hier her, weil wir in der Produktion meines Schwiegervaters fertigen lassen", sagt Inhaberin Esther Tsatsas. Es ist also "so ein Familiending", warum es Tsatas in Offenbach gibt.

Im Betrieb arbeiten vier Menschen, etwa 600 Taschen pro Jahr stellen sie her. Dass Offenbach mal "die Lederstadt" war, spüre sie kaum noch, sagt Esther Tsatsas. Mit dem Titel könnten die internationalen Geschäftspartner von Tsatsas auch nichts mehr anfangen. "Das kennt niemand. Aber was schon zieht ist 'Made in Germany'. Das steht einfach für sehr hohe Qualität."

Lederindustrie verschwunden

Dass Lederwaren aus Offenbach um die Welt gehen, war früher üblich. Wie lange schon, zeigt ein aktuelles Jubiläum. Das Ledermuseum ist nach nunmehr 100 Jahren selbst schon Bestandteil der Tradition, an die es erinnert.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren mehr als 10.000 Menschen in der Lederindustrie beschäftigt. Heute zählt die Stadt gerade noch eine Handvoll Betriebe – Tendenz weiter sinkend. Und an Fachkräften mangelt es. "Wir finden hier keine geeigneten Feintäschner“, beschreibt Tsatsas die Lage. Seit den 1960er-Jahren ging es bergab: Firmen verlagerten die Herstellung ins Ausland, wo sie für einen Bruchteil der Kosten produzieren konnten.

Bild © Heiko Schneider

"Wir haben noch den Ledergroßhändler hier in Offenbach. Das ist uns wichtig", sagt Esther Tsatsas. Aber alle Teile wie Reißverschlüsse, Schnallen und andere Metall-Komponenten muss die Firma sich im Ausland beschaffen.

Messe ist Weltbranchenführer

Und doch: Offenbach ist Lederstadt geblieben, wenn auch auf anderem Gebiet. Die zweimal jährlich stattfindende "Internationale Lederwarenmesse" wächst und wächst - und ist nach eigener Einschätzung "bedeutendstes Branchentreffen der Welt". Messegeschäftsführer Hinrich Kappe sagt daher: "Die I.L.M. ist heute die Visitenkarte der Lederstadt Offenbach weltweit." Die Hallen sind mit internationalen Ausstellern ausgebucht, immer mehr von ihnen kommen aus Asien.

Internationale Lederwarenmesse Offenbach Bild © Messe Offenbach

Von diesem Messeboom profitiert ein Betrieb wie Tsatsas allerdings nicht. Firmenchefin Ester Tsatsas sieht die Entwicklung sogar kritisch. "Das ist sehr viel Massenproduktion vertreten, ganze Hallen voll China-Ware. Eigentlich sollte Offenbach versuchen, seinen eigenen Standort hochzuhalten", beklagt sie. Tsatsas hält Distanz und hat Erfolg in der Nische.

Aushängeschild

Im Ledermuseum beurteilt man die Entwicklung anders. "Die Messe zieht sehr viel internationales Publikum in die Stadt. Das ist gut", sagt Direktorin Inez Florschütz. Offenbach sei eben immer noch "Lederstadt" - wenn auch unter anderen Gesichtspunkten. Das führt Florschütz auch auf die Arbeit ihres eigenen Hauses zurück. "Das Ledermuseum ist auf jeden Fall ein kulturelles Aushängeschild Offenbachs. "

Inez Florschütz, Leiterin des Ledermuseums Bild © picture-alliance/dpa

Zum 100. Geburtstag plant das Museum eine große Sonderausstellung rund um das Matrial, um das sich so lange fast alles in der Stadt drehte: zum Leder. Die Hochschule für Gestaltung (HfG) ist dabei, und das nicht zufällig. Beide Einrichtungen hatten mit Hugo Eberhardt denselben Gründungsdirektor. Damals hieß die HfG noch "Technische Lehranstalt". In den 1920er Jahren, der Blütezeit Offenbachs, war das Ledermuseum mit seinen mehr als 30.000 Anschauungsobjekten eine Lehrsammlung für angehende Gestalter und Lederhandwerker.

"Auch wenn Offenbach als Lederstadt für uns kaum noch eine Bedeutung hat, das Ledermuseum ist inspirierend und schön", sagt Inez Tsatsas. Vielleicht landet die Tasche, die Hilary Clinton trägt, ja auch einmal dort.