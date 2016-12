Firmenchef Thorsten Fiedler wollte auch als Vermieter Erfolg haben, doch das ging gründlich schief. Messies, Mietnomaden und seine eigene Naivität verleideten ihm den Hauskauf. Heute lacht er darüber - und schildert seine Erlebnisse in einem Buch.

Er kaufte sich ein Mehrfamilienhaus in Schlüchtern als Investition - mit den Mieteinnahmen wollte der Offenbacher Firmenchef Thorsten Fiedler nebenher ein wenig Geld verdienen. Ein Haus aus den 1950er Jahren im Main-Kinzig-Kreis, sechs Wohnungen, jeweils 50 Quadratmeter groß. Was erst einmal gut klingt, entpuppte sich als teurer und ärgerlicher Fehlkauf. Das lag an den Mietern im Haus, aber auch an Fiedler selbst.

Spontan ein Haus gekauft

Es fing an mit einem Ausflug nach Schlüchtern. Thorsten Fiedler saß mit seiner Frau in einer Eisdiele gegenüber der ortsansässigen Volksbank. Eine große Immobilienanzeige im Schaukasten der Bank zog Fiedlers Aufmerksamkeit auf sich. "In diesem Augenblick konnte ich noch nicht ahnen, dass dies der teuerste Eisbecher meines Lebens werden sollte", schreibt Fiedler in seinem Buch "Der Nomade im Speck", in dem er seine schlechten Erfahrungen als Vermieter schildert.

Lange gewartet mit dem Immobilienkauf und viel darüber nachgedacht habe er nicht, erinnert sich der Vorstandsvorsitzende einer Aktiengesellschaft. Dass er beim Besichtigungstermin mit dem Makler nur zwei der sechs Wohnungen anschauen konnten, dämpfte seine Begeisterung nicht. Hals über Kopf besiegelte er den Kauf. So erzählt Fiedler von den Anfängen seines Vermieter-Daseins.

Zweieinhalb Jahre lang keine Miete erhalten

Schon bald zeigte sich jedoch, dass ihm die Vermietung des Hauses in Schlüchtern kein Vergnügen bereiten würde. Die Gründe dafür? Bestehende Mietverträge bei einer monatlichen Kaltmiete von 100 Euro, die nicht wesentlich angehoben werden konnten, ein Rückstand an Sanierungsarbeiten und vor allem die Mieter selbst. Das alles hat Fiedler, wie er schildert, leidvoll erfahren.

Weitere Informationen Mietnomaden So werden Menschen bezeichnet, die eine Mietwohnung beziehen, ohne die entsprechende Miete zu entrichten, und in die nächste Mietwohnung ziehen, ohne die aufgelaufenen Mietschulden zu begleichen.

Das können ärmere Familien sein, die eher unabsichtlich Mietschulden auftürmen und dann die Wohnung verlassen, oder tatsächlich zahlungsfähige Mieter, die Mieterrechte missbrauchen und durch angebliche Wohnungsmängel Mietminderungen rechtfertigen und stets etwas weniger als zwei Monatsmieten im Rückstand bleiben, so dass das juristische Vorgehen erheblich erschwert wird.

(Quelle: de.wikipedia.org) Ende der weiteren Informationen

Im Gespräch mit hessenschau.de erzählt er von seiner schlimmsten Mieterin: eine Krankenschwester, Mitte 30. "Das war letztendlich meine furchtbarste Mietnomadin. Bei der Polizei stadtbekannt! Die erste Monatsmiete hat sie gezahlt und dann zweieinhalb Jahre nichts mehr", sagt Fiedler. Dann sei noch ihr Partner eingezogen - laut Fiedler ein Hells-Angels-Rocker und verurteilt wegen Mordes an zwei Polizisten.

Erst ein Gerichtsvollzieher konnte die Mietnomadin aus der Wohnung vertreiben, wie Fiedler berichtet. 4.000 Euro habe es ihn gekostet, seine Mieterin loszuwerden. Das habe er für Möbelpacker und für die Einlagerung der Gegenstände bezahlt. "Bezahlt von den ganzen Mieteinnahmen, die ich nie gemacht hatte", sagt Fiedler mit einem bitteren Lachen.

80.000 Euro Verlust gemacht

Im Übrigen sei die Frau nicht die einzige Mietnomadin gewesen. Fiedler vermietete das Haus sieben Jahre lang - 20 Mieter hatte er in der Zeit. Darunter waren seiner Schilderung zufolge Messies, die ihre Katzen beim Auszug zurückließen und die Wohnung zum Katzenklo umfunktionierten, Mieter, die auf dem Fußboden grillten, und eine Mieterin, die das Erdgeschoss samt Keller unter Wasser setzte.

80.000 Euro Verlust habe er mit der Vermietung des Problem-Hauses in Schlüchtern gemacht, berichtet Thorsten Fiedler in seinem Buch "Die Nomade im Speck" . Inzwischen kann er über seine Horror-Erfahrungen lachen. Das Haus ist verkauft, seine Erlebnisse sind in Form des Buchs verarbeitet: mit Galgenhumor und viel Selbstironie. "Ich komme ja nicht gerade gut weg in meinem Buch", sagt Fiedler im Wissen um seine eigenen Fehler.

Haus & Grund warnt vor kurzfristigen Käufen

Spontan, unüberlegt und blauäugig kaufte Fiedler die Immobilie. Eine Herangehensweise, die Nikolaus Jung von Haus & Grund in Frankfurt natürlich nicht weiterempfiehlt: "Als Käufer will ich doch nicht die Katze im Sack kaufen. Auch wenn ich kein Wertgutachten in Auftrag geben muss, schaue ich mir doch an, ob die Immobilie womöglich einen Investitionsstau hat beziehungsweise in welchem Zustand sich diese befindet." Dazu einen Fachmann zu fragen, sei ratsam. "Nach dem Motto: Man sieht nur, was man weiß", sagt Jung.

Eine Wohnung nach dem Auszug eines Mieters. Bild © Thorsten Fiedler

Ein Hauskäufer solle sich auch die bestehenden Mietverträge ansehen. Nur so könne er den Ertragswert der Immobilie ermitteln, sagt Jung. Seien die Mieten lange nicht erhöht worden, könne es einige Jahre dauern, bis die Miete den Preisspiegel der Region erreiche. Von Jahr zu Jahr sei eine Mieterhöhung je nach Region nur um 15 bis 20 Prozent möglich.

Mietnomaden zu vertreiben, sei jedoch wirklich so schwer, wie Fiedler es im Buch beschreibt, bestätigt der Haus & Grund-Experte. Das gehe allein mit rechtlichen Schritten. Der Vermieter müsse fristlos kündigen, dann eine Räumungs- und Herausgabeklage erheben. Wenn das Urteil zu seinem Gunsten gesprochen werde, komme erst dann der Gerichtsvollzieher ins Spiel. "Das Ganze kann sich sehr weit hinausziehen", sagt Jung.

Fiedler vermietet weiter

Fiedler ist immer noch Vermieter. Er hat ein Zweifamilienhaus in Offenbach gekauft und aus seinen Erfahrungen gelernt, wie er sagt: "Ich lasse mir jetzt immer von Mietinteressenten die letzten drei Gehaltsabrechnungen geben und sogar eine Bestätigung des Arbeitgebers, dass der Mietinteressent in ungekündigter Stellung tätig ist." Auch die neue Immobilie habe er ausgiebig vor dem Kauf geprüft. Entscheidungen aus dem Bauch heraus will Fiedler nicht mehr treffen.