Als der Druck durch einen Finanzinvestor stieg, merkten Mitarbeiter der Parfümeriekette Douglas plötzlich: Da fehlt was. Jetzt gibt es erstmals einen Betriebsrat für alle 10.000 Beschäftigten in Deutschland. Und viele Hoffnungen ruhen auf einer Fililalleiterin aus Offenbach.

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Anke Hochstein-Werner Mitarbeiterin von Douglas. Mehr Erfahrung geht kaum. Trotzdem sagt die 51 Jahre alte Leiterin der Parfümerie-Filiale in Offenbach. "Ich brauche jetzt natürlich auch einiges an Beratung und Weiterbildungen." Das braucht die Geschäftsleitung des größten Parfümerie-Unternehmens von Europa vielleicht auch.

Denn innerbetrieblich betreten beide, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite von Douglas, gerade Neuland: Erstmals hat die Parfümeriekette erhalten, was für ein Unternehmen dieser Größenordnung selbstverständlich schien: einen Gesamtbetriebsrat für die mehr als 10.000 Mitarbeiter in den mehr als 400 deutschen Filialen und der Zentrale in Düsseldorf. Und Hochstein-Werner ist die Vorsitzende.

"Du musst das machen!"

Pionierarbeit auf dem unbeackterten Feld der Mitarbeitervertretung zu leisten, hat die 51-Jährige allerdings in kleinerem Rahmen schon geübt. Vor gut zwei Jahren machte ihre Filiale in der Offenbacher Innenstadt bundesweit Schlagzeilen: Als eine Kollegin versetzt werden sollte, gründete die 18-Mitarbeiter-Belegschaft dort den ersten örtlichen Douglas-Betriebsrat überhaupt. "Die Kolleginnen haben gesagt: Du musst das machen, Anke“, erinnert sich Hochstein-Werner.

Als sie vergangene Woche dann zur ersten Gesamtbetriebsratsvorsitzenden gewählt wurde, stimmten die Vertreter von gerade einmal neun örtlichen Betriebsräten ab. Bis in jeder Douglas-Filiale bundesweit ein Betriebsrat installiert ist, könnte es also noch dauern. "In dem Punkt war selbst Schlecker weiter. Da gab es Betriebsräte und einen Tarifvertrag", bewertet Katja Deusser von Verdi Hessen die Ausgangssituation.

Erste Betriebsratschefin von Douglas: Anke Hochstein-Werner aus Offenbach Bild © privat

Glaubt man Anke Hochstein-Werner, haben die Douglas-Beschäftigten bei der Mitbestimmung aber nicht einfach gepennt. Der Leidensdruck sei einfach lange nicht groß gewesen. "Solange Douglas ein Familienbetrieb war, war es ein schönes Arbeiten. Die Probleme, die wir jetzt haben, hatten wir damals nicht.“

Viele Mütter, viele Alleinerziehende

Lange Zeit gehörte Douglas allein der Gründerfamilie Kreke. Dann stieg der Finanzinvestor Advent ein und machte im Sommer 2015 mit dem Verkauf an einen Konkurrenten Kasse. Seitdem hat der US-Finanzinvestor CVC Capital mit seinem Anteil von 85 Prozent das Sagen. Erklärtes Ziel ist es, Douglas "schneller, flexibler und schlagkräftiger" zu machen, vor allem angesichts des wachsenden Onlinehandels.

Douglas zahlt zwar Löhne, die an den Tarif angelehnt sind. In den Filialen kommt die neue Geschäftspolitik laut Betriebsrat und Gewerkschaft trotzdem an, und zwar nicht nur als Angst vor Arbeitsplatzverlust oder höherem Druck, den Umsatz zu steigern. Im Mittelpunkt der Sorgen steht bei vielen demnach die schwerer werdende Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

"Mörderischer Wettbewerb"

Ein neues Dienstplansystem fordert den Beschäftigten in den Filialen sehr viel mehr an Flexibilität ab. Drei Wochen Urlaub am Stück sollten außerdem nicht mehr genommen werden, Samstagsarbeit öfter anstehen. Kein Luxusproblem, wie Hochstein-Werner betont: "In den Douglas-Filialen arbeiten fast nur Frauen. Viele sind Mütter, oft auch Alleinerziehende mit Teilzeit. Was da inzwischen verlangt wird, ist oft einfach nicht zu erfüllen, wenn man Kinder hat."

Weitere Informationen 1.700 Filialen in 18 Ländern In 18 Ländern Europas hat Douglas nach eigenen Angaben rund 1.700 Parfümerien und mehr als 20.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2014/15 betrug der Umsatz demnach rund 2,6 Milliarden Euro. Den Namen hat das Unternehmen vom schottischen Seifensieder John Sharp Douglas, der 1821 in Hamburg eine Fabrik gründete. Seinen Erben kauften die Schwestern Maria und Anna Carstens 1910 das Recht zur Eröffnung der ersten "Parfümerie Douglas" in der Hansestadt ab. Zur früheren Douglas Holding gehörten zwischenzeitlich neben der Parfümerie-Kette unter anderem auch der Juwelier Christ, die Thalia-Buchhandlungen und die Hussel-Süßwarenläden. Ende der weiteren Informationen

Wenn die Frauen im "mörderischen Verdrängungswettbewerb des Einzelhandels" an ihre Grenzen kämen, sei es allerhöchste Zeit für einen Gesamtbetriebsrat, sagt Verdi-Sekretärin Deusser. Was das neue Gremium erreicht, ob Dienstplanvereinbarung oder Einführung eines Kleiderzuschusses, gilt auch für Filialen ohne örtlichen Betriebsrat.

Hoffen auf Signalwirkung

Das Unternehmen selbst wollte zur Kritik auf Anfrage zum jetzigen Zeitpunkt nicht öffentlich Stellung nehmen. Die Zusammenarbeit mit den bestehenden örtlichen Mitarbeitervertretungen sei stets gut, hieß es. Da man formell und informell schon immer einen engen Austausch mit den Beschäftigten pflege, sei Douglas "auch der interne und direkte Austausch mit dem Gesamtbetriebsrat zunächst am allerwichtigsten".

Diesen Austausch will die neue Gesamtbetriebsratsvorsitzende Hochstein-Werner wenn möglich mit steigender Rückendeckung aus der Belegschaft führen. Eines ihrer Hauptziele ist es, dass mehr Douglas-Filialen als bisher den Mut haben, eine örtliche Interessensvertretung zu wählen.