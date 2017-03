Die Opel-Übernahme durch den PSA-Konzern ist nach Einschätzung von Opel-Chef Karl-Thomas Neumann eine neue Chance auf Wachstum. Der Betriebsrat sowie Bund und Länder fordern Transparenz und Sicherheiten für die Mitarbeiter.

Opel-Chef Neumann strahlte am Montag Zuversicht aus. "Aus der heutigen Ankündigung entsteht die Chance, einen wirklichen europäischen Champion zu schaffen", betonte Neumann am Montag in einer Botschaft an die Opel-Mitarbeiter. Zuvor wurde bekannt, dass der französische Autokonzern PSA Opel für 1,3 Milliarden kauft. Weitere 900 Millionen lässt sich PSA das europäische Finanzierungsgeschäft GM Finanical kosten.

"Fast 17 Prozent gemeinsamer Marktanteil - das bedeutet Rang zwei in Europa. Wir würden von der neuen Größe profitieren, aber auch von einer gemeinsamen Fahrzeugentwicklung und der Stärke zweier Unternehmen mit hoch motivierten und hoch qualifizierten Mitarbeitern", sagte Neumann.

Planungssicherheit für Beschäftigte verlangt

Der Opel-Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall fordern Planungssicherheit für die Beschäftigten, daran knüpfen sie ihre Zustimmung zum Verkauf. Die abschließende Haltung werde davon abhängen, welcher Zukunftsplan von Opel unter dem Dach von PSA entwickelt werden könne, erklärten die Arbeitnehmervertreter in einer gemeinsamen Mitteilung am Montag.

Die Wettbewerbshüter müssen dem Verkauf noch zustimmen. Bis Ende des Jahres soll das Geschäft unter Dach und Fach sein. "Die bestehenden Tarifverträge sichern Standorte und Arbeitsplätze in dieser wichtigen Übergangsphase", sagte Jörg Köhlinger, Bezirksleiter der IG Metall Mitte. "Die Opel-Beschäftigten an den einzelnen Standorten erwarten langfristige Sicherheit für ihre Arbeitsplätze und die Standorte."

PSA-Chef Carlos Tavares sagte, dass Neumann als Opel-Chef weitermachen solle. Er lobte dessen "exzellente Arbeit". Opel und PSA hätten bereits in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie erfolgreich zusammenarbeiten könnten "und dass aus dieser Teamarbeit fantastische Autos entstehen", meinte Neumann. "Das ist ein sehr gutes Zeichen für die Zukunft."

Bund und Länder fordern Transparenz

Bund und Länder pochen bei den weiteren Schritten auf Transparenz und Mitsprache der Arbeitnehmer-Vertreter. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) sowie die Regierungschefs von Hessen, Rheinland-Pfalz und

Thüringen - Volker Bouffier (CDU), Malu Dreyer (SPD) und Bodo Ramelow (Linke) - nannten die Einigung am Montag einen ersten Schritt, "um in Europa einen europäischen Global Player auf den Weg zu bringen".

Sie begrüßten die Zusage, die bestehenden Verträge über Standorte, Beschäftigung und Investitionen zu erhalten und Opel/Vauxhall als eigenständige Marke mit einem eigenständigen Management fortzuführen. Jetzt stünden aber weitere wichtige Schritte an. "Die Verträge müssen intensiv geprüft werden, insbesondere von den Vertretern der Arbeitnehmer", forderten Bund und Länder.

Sendung: hessenschau, 6.03.2017, 19.30 Uhr