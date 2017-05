Der Opel-Betriebsrat hat die Übernahme des Autobauers durch den französischen PSA-Konzern ausgebremst. Zunächst müssten die Aufträge für 7.700 Mitarbeiter in Rüsselsheim gesichert werden.

Die Mitarbeiter des Rüsselsheimer Autobauers sollten an diesem Dienstag über den Start des Übergangs zu künftigen französischen Mutterkonzern PSA informiert werden. Doch die geplante Betriebsversammlung wurde abgesagt, wie das Unternehmen bestätigte. Der Grund: Der Opel-Betriebsrat hat sein Veto eingelegt, weil wichtige Details zum technischen Entwicklungszentrum in Rüsselsheim mit 7.700 Mitarbeitern noch nicht geklärt wurden.

Der bisherige Opel-Mutterkonzern General Motors hatte sich dazu verpflichtet, dem Entwicklungszentrum für weitere drei Jahre Projekte zu geben, um Auslastung und Jobs zu sichern. Ein entscheidender Knackpunkt im Übernahmeverfahren. Denn der Opel-Betriebsrat fordert, dass diese Jobgarantie auch unter dem künftigen Mutterkonzern PSA vertraglich fixiert ist und macht den Start des Betriebsübergangs davon abhängig. Der "Wiesbadener Kurier" hatte zuerst darüber berichtet.

Erste Weichen schon gestellt

Dabei sah es Anfang April noch danach aus, als könne der Übergang reibungslos über die Bühne gehen. Der Rüsselsheimer Autobauer hatte die ersten Weichen für die Übernahme gestellt und die Neuorganisation des Unternehmens auf den Weg gebracht. Aus der Adam Opel AG wurde zwischenzeitlich eine GmbH. Ziel ist es, alle Geschäfte von Opel und der Schwestermarke Vauxhall in einer Gesellschaft zu bündeln. Gemeinsam beschäftigen sie rund 38.000 Mitarbeiter in sieben europäischen Ländern, die Hälfte davon in Deutschland.

In einem weiteren Schritt war für diese Woche der Betriebsübergang auf eine neue Gesellschaft mit dem Namen Opel Automobile GmbH geplant. Dieser Vorgang sei nun verschoben worden, erklärte eine Sprecherin des Betriebsrats am Dienstag.

"Kein Dissens zwischen Verhandlungspartnern"

Ein Dissens zwischen den Verhandlungspartner herrsche deshalb jedoch nicht. Es sei lediglich noch nicht gelungen, die sehr komplexen Beziehungen zwischen dem Käufer PSA, der Noch-Muttergesellschaft General Motors und den Arbeitnehmern vertraglich festzulegen.

Ein Unternehmenssprecher sagte, dass Opel weiter mit einem Abschluss des Verkaufsprozesses in der zweiten Jahreshälfte 2017 rechne. Beim Betriebsübergang sei man auf einem guten Weg. Wann dieser aber offiziell starten kann, ist derzeit ungewiss.

Kündigungen (zunächst) ausgeschlossen

Zwar hatte PSA-Chef Carlos Tavares Anfang April zugesagt, alle mit GM getroffenen tariflichen Vereinbarungen zu respektieren und fortzuführen. Dazu zählt auch, dass betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2018 ausgeschlossen sind und Investitionszusagen bis 2020 gelten. Doch was darüber hinaus langfristig am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim sowie den Werken in Eisenach und Kaiserslautern passieren wird, ist noch unklar.

Sendung: hr-iNFO, 30.5.2017, 12 Uhr