Der Opel Ampera-E im November 2016 bei seiner Präsentation in Frankfurt. 2017 soll er vom Band laufen. Bild © Opel AG

Kurz vor dem erwarteten Verkauf von Opel an PSA haben die Betriebsräte der Unternehmen eine Allianz angekündigt. Zugleich droht ein Streit um Patente mit der bisherigen Opel-Mutter GM.

Zum Stolperstein bei der geplanten Opel-Übernahme durch den französischen PSA-Konzern könnten laut "Spiegel" Patente für die Opel-Modelle werden, die dem Mutterkonzern General Motors (GM) gehören.

In den bisherigen Gesprächen soll GM klargemacht haben, dass Opel für die weitere Produktion Lizenzen kaufen müsse. Zu den betroffenen Patenten gehört dem Bericht zufolge auch jene für das Elektroauto Ampera-e.

Es sei "ausgeschlossen", dass die Elektroautos nach Nordamerika, Russland oder China verkauft werden dürfen, berichtete der "Spiegel". Opel könnte dorthin lediglich neu entwickelte Modelle ohne GM-Patente exportieren. Der Autobauer wollte sich gegenüber dem "Spiegel" dazu nicht äußern.

Abnabeln von GM dürfte kompliziert werden

Ein Ausweiten der Opel-Märkte im Ausland gehörte bislang zu den erwarteten Vorteilen eines Verkaufs an PSA. Auch in der Landespolitik gilt das Abnabeln des Opel-Entwicklungszentrums in Rüsselsheim vom GM-Verbund aber als komplizierter Vorgang.

Noch arbeiteten 3.000 der 7.000 Entwickler in Rüsselsheim für GM, sagte SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel bei der Debatte über den Rüsselsheimer Autohersteller am Donnerstag im Landtag: "Es wird noch Jahre dauern, bis man Opel aus dem Konzern GM herausgelöst hat." Erschwerend kommt hinzu, dass der Entwicklungszyklus eines Autos Jahre dauert.

Treffen von Opel- und Vauxhall-Betriebsräten

Unterdessen trafen sich Mitglieder des europäischen Betriebsrats von Opel und Vauxhall in Rüsselsheim. Sie vereinbarten, mit Kollegen bei PSA Kontakt aufzunehmen, wie die Arbeitnehmervertretung mitteilte. Die Betriebsräte wollen gemeinsam mit ihren Kollegen bei PSA für gute Bedingungen bei der geplanten Übernahme des Auto-Herstellers kämpfen.

Die Betriebsräte von Opel und der britischen Schwestermarke Vauxhall begrüßten "das klare Bekenntnis von PSA, dass Verträge und Zusagen in allen europäischen Ländern und an allen europäischen Standorten eingehalten werden und Opel/Vauxhall künftig weiterhin als eigenständiges Unternehmen geführt" werden soll.

